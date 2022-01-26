В ГТК ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ

Сухум. 26 января 2022. Абхазия-Информ. В ГТК Республики Абхазия требуется секретарь руководителя.

Возраст: от 22 до 35 лет

Образование: высшее

График работы: полный рабочий день.

Требования:

– высокая степень ответственности и организованности;

– пунктуальность;

– грамотно поставленная речь;

– знание основ делового этикета;

– пользование ПК в режиме пользователя.

Обязанности:

– работа с документами, входящими письмами и звонками;

– организация приема посетителей;

– обеспечение эффективной работы руководителя;

– выполнение поручений руководителя.

Кандидату на должность обратиться в Отдел кадров ГТК Республики Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Конфедератов 4.

Контактный телефон: +7 (840) 229-79-05