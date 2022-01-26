В ГТК ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ
Новости Среда, 26 января 2022 19:26
Сухум. 26 января 2022. Абхазия-Информ. В ГТК Республики Абхазия требуется секретарь руководителя.
Возраст: от 22 до 35 лет
Образование: высшее
График работы: полный рабочий день.
Требования:
– высокая степень ответственности и организованности;
– пунктуальность;
– грамотно поставленная речь;
– знание основ делового этикета;
– пользование ПК в режиме пользователя.
Обязанности:
– работа с документами, входящими письмами и звонками;
– организация приема посетителей;
– обеспечение эффективной работы руководителя;
– выполнение поручений руководителя.
Кандидату на должность обратиться в Отдел кадров ГТК Республики Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Конфедератов 4.
Контактный телефон: +7 (840) 229-79-05
Последнее от Super User
- СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ В ШКОЛАХ СТОЛИЦЫ
- РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОБЛЮДЕНИЯ МАСОЧНОГО РЕЖИМА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
- НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
- СНЯТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ С УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ОБЪЕКТОВ СПОРТА
- НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ВЫЯВЛЕНО 400 ПАЧЕК СИГАРЕТ, СОКРЫТЫХ В ТАЙНИКАХ АВТОМОБИЛЯ