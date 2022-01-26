НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ВЫЯВЛЕНО 400 ПАЧЕК СИГАРЕТ, СОКРЫТЫХ В ТАЙНИКАХ АВТОМОБИЛЯ

Сухум. 26 января 2022. Абхазия-Информ. В ходе таможенного и пограничного контроля транспортных средств на автомобильной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни был остановлен автомобиль марки ГАЗ 3110, прибывший из Республики Абхазия. По результатам осмотра машины с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК) были выявлены нехарактерные для конструкции автомобиля зоны.

«В ходе таможенного досмотра в салоне транспортного средства было демонтировано заднее пассажирское сиденье, под которым были обнаружены десятки пачек сигарет разных марок, – рассказал начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. – Сигареты были спрятаны также под обшивкой капота и под листом фанеры в багажном отделении машины».

Всего из автомобиля извлечено 400 пачек сигарет (8000 штук) марок «MILANO», «CaptainBlackDARK» и других. Согласно пояснению водителя, сигареты он приобрел в коммерческих целях, для реализации в России.

Контрабандная табачная продукция и автомобиль изъяты, образцы направлены на экспертизу. По данному факту возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

С начала этого года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу возбуждено 28 дел об административных правонарушениях. В 2021 г. было возбуждено 374 дел об АП. Количество изъятой табачной продукции составило порядка 500 тысяч сигарет.