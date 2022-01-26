 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Надежда Венедиктова В нашей маленькой стране сложилась патовая ситуация – обе противоборствующие стороны не слышат…
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

В мире

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
января 01 2022

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных…
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
декабря 29 2021
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ
декабря 14 2021
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СНЯТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ С УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ОБЪЕКТОВ СПОРТА

Новости Среда, 26 января 2022 19:43
Оцените материал
(0 голосов)
СНЯТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ С УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ОБЪЕКТОВ СПОРТА

Сухум. 26 января 2022. Абхазия-Информ.  В соответствии с новым распоряжением «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19», пописанным президентом 25 января, разрешается функционирование учреждений культуры (дома культуры, театры, выставочные залы, музеи, библиотеки) и объектов спорта (спортивные, тренажерные и фитнес-залы, иные объекты спорта) при условии строгого соблюдения утвержденных Минздравом государственных санитарно-гигиенических норм и правил.

При этом продолжает действовать запрет на проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных, деловых, развлекательных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Установлен ряд общеобязательных требований: запрещается перевозка пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски); запрещается доступ к оказанию услуг по перевозке пассажиров водителям, не использующим средства индивидуальной защиты (медицинские маски); руководители транспортных предприятий должны обеспечивать ежедневную неоднократную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта; администрации продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухум и районах Абхазии должны ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию торговых объектов и прилегающих к ним территорий; обязательное ношение средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки) продавцами (работниками) торговых объектов; еженедельная профилактическая дезинфекция помещений стационарных торговых объектов, автозаправочных станций, производственных и общественных зданий и прилегающих к ним территорий; не допускать к работе сотрудников сферы обслуживания, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски).

Минздраву РА поручено: разработать и утвердить в до 1 февраля 2022 года государственные санитарно-гигиенические нормы и правила при проведении выборов депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;

продолжить информировать населения о мерах по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19;

ежедневно информировать Президента Республики Абхазия и Кабинет Министров Республики Абхазия о результатах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19;

Рекомендовано:

1) гражданам ношение средств индивидуальной защиты (медицинских масок) в общественных местах,

воздерживаться от посещения мест массового скопления людей;

2) руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений и организаций, руководителям коммерческих и некоммерческих организаций освободить работников старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, беременных женщин от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 26 января 2022 19:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ВЫЯВЛЕНО 400 ПАЧЕК СИГАРЕТ, СОКРЫТЫХ В ТАЙНИКАХ АВТОМОБИЛЯ НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.