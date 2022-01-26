СНЯТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ С УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ОБЪЕКТОВ СПОРТА

Сухум. 26 января 2022. Абхазия-Информ. В соответствии с новым распоряжением «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19», пописанным президентом 25 января, разрешается функционирование учреждений культуры (дома культуры, театры, выставочные залы, музеи, библиотеки) и объектов спорта (спортивные, тренажерные и фитнес-залы, иные объекты спорта) при условии строгого соблюдения утвержденных Минздравом государственных санитарно-гигиенических норм и правил.

При этом продолжает действовать запрет на проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных, деловых, развлекательных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Установлен ряд общеобязательных требований: запрещается перевозка пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски); запрещается доступ к оказанию услуг по перевозке пассажиров водителям, не использующим средства индивидуальной защиты (медицинские маски); руководители транспортных предприятий должны обеспечивать ежедневную неоднократную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта; администрации продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухум и районах Абхазии должны ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию торговых объектов и прилегающих к ним территорий; обязательное ношение средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки) продавцами (работниками) торговых объектов; еженедельная профилактическая дезинфекция помещений стационарных торговых объектов, автозаправочных станций, производственных и общественных зданий и прилегающих к ним территорий; не допускать к работе сотрудников сферы обслуживания, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски).

Минздраву РА поручено: разработать и утвердить в до 1 февраля 2022 года государственные санитарно-гигиенические нормы и правила при проведении выборов депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;

продолжить информировать населения о мерах по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19;

ежедневно информировать Президента Республики Абхазия и Кабинет Министров Республики Абхазия о результатах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19;

Рекомендовано:

1) гражданам ношение средств индивидуальной защиты (медицинских масок) в общественных местах,

воздерживаться от посещения мест массового скопления людей;

2) руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений и организаций, руководителям коммерческих и некоммерческих организаций освободить работников старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, беременных женщин от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.