НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 26 января 2022. Абхазия-Информ. Сотрудниками уголовного розыска Сухумского районного отдела внутренних дел при обследовании жилища, принадлежащего Кян-Оглы Фикри Алексеевичу 1968 г.р., обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис, т.е. «марихуана». Сверток с наркотиком мужчина хранил в спальной комнате под скатертью.

В отношении гражданина Кян-Оглы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РА и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование проводит группа дознания ОВД по Сухумскому району.

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Незаконные приобретение, хранение наркотического вещества вменяется жителю г. Сухум Акаба Ромео Валериевичу 1991 г.р.

У гражданина Акаба сотрудниками 1-ОМ столичного УВД при личном досмотре изъято наркотическое вещество «марихуана», по данному факту в отношении последнего отделом дознания по ч. 1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело. Ромео Акаба отпущен под подписку о невыезде.

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Незаконно хранимое при себе наркотическое вещество изъято у жителя г. Сухум 1991 г.р. Сабуа Ратик Романович был задержан сотрудниками отдела уголовного розыска столичного УВД в ходе проведения оперативных мероприятий по ул. Эшба в г. Сухум. При личном досмотре у мужчины изъят сверток с веществом растительного происхождения, как впоследствии установлено экспертами - наркотическим средством «марихуана».

В отношении Ратика Сабуа отделом дознания УВД по г. Сухум возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РА и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.