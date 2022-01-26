РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОБЛЮДЕНИЯ МАСОЧНОГО РЕЖИМА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Новости Среда, 26 января 2022 19:57
Сухум. 26 января 2022. Абхазия-Информ. Чтобы противостоять распространению инфекции, ношение медицинской маски стало обязательным во всех общественных местах, и транспорт – не исключение. В ходе проверки сотрудники милиции напоминают гражданам о необходимости использования средств индивидуальной защиты, так как это поможет им избежать заражения коронавирусной инфекцией.
Проверки соблюдения санитарных требований стали регулярными и затронули все сферы жизнедеятельности. Соблюдение санитарных требований о нераспространении коронавирусной инфекции проверяют на объектах транспорта, торговли, общественного питания.
Работа МВД РА ведется согласно действующему распоряжению президента «О мерах по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19», принятому 24 января 2022 года.