РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОБЛЮДЕНИЯ МАСОЧНОГО РЕЖИМА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Сухум. 26 января 2022. Абхазия-Информ. Чтобы противостоять распространению инфекции, ношение медицинской маски стало обязательным во всех общественных местах, и транспорт – не исключение. В ходе проверки сотрудники милиции напоминают гражданам о необходимости использования средств индивидуальной защиты, так как это поможет им избежать заражения коронавирусной инфекцией.