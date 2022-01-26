СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ В ШКОЛАХ СТОЛИЦЫ

Из 8713 учащихся общеобразовательных школ Сухума 58 болеют ковидом, 36 – на самоизоляции. Из 412 классов всех сухумских школ 17 классов закрыты на карантин. Например, во 2-ой школе – 6 классов, в 10-ой школе – 5 классов, в 3-ей и 4-ой школах по три класса закрыты на карантин.

«Неделей раньше ситуация была получше, сейчас цифры незначительно, но растут. Вопрос о закрытии школ не стоит. Есть множество школ, где ни дети, ни педагоги не болеют (например, школы 11, 12, 13, 14, 15, вспомогательная, заочная и другие школы), зачем же закрывать школы?! Мы точечно подходим к решению проблемы. Если массово болеют в каком-то классе, чтобы прервать цепочку, отправляем учеников определенного класса на карантин. Согласовываем ситуацию с санитарным врачом, мониторим ежедневно все школы. В детских садах также, если выявляется заболевший ковидом ребенок, группа закрывается на неделю на карантин», – уточнила Астанда Таркил.

На 25 января в общеобразовательных школах Сухума 14 педагогов болеют коронавирусом, 3 находятся на самоизоляции.

Об этом сообщает сайт столицы.