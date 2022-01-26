ВТОРОЕ МЕСТО В ПЕРВЕНСТВЕ ЛАБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Сухум. 26 января 2022. Абхазия-Информ. В городе Лабинске Краснодарского края прошло первенство района по баскетболу среди девушек 2009-2010 г.р. В турнире участвовали команды из Лабинска, Армавира, Белореченска и две команды из Абхазии.

Нашу республику представляли «Крылья Абхазии» и команда Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум «БК Спартак Сухум».