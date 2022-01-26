ВТОРОЕ МЕСТО В ПЕРВЕНСТВЕ ЛАБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Сухум. 26 января 2022. Абхазия-Информ. В городе Лабинске Краснодарского края прошло первенство района по баскетболу среди девушек 2009-2010 г.р. В турнире участвовали команды из Лабинска, Армавира, Белореченска и две команды из Абхазии.
Нашу республику представляли «Крылья Абхазии» и команда Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум «БК Спартак Сухум».
По итогам соревнований команда «Крылья Абхазии» (тренер Дмитрий Чартия) заняла первое мест, а «БК Спартак Сухум» (тренер Николай Гущин) – 2 место. Адель Тванба («Крылья Абхазии») и Сария Хутаба («Спартак») были признаны лучшими игроками турнира.
«Крылья Абхазии» уже второй год подряд занимает первое место на турнире в Лабинске.