В СТОЛИЦЕ ШКОЛЫ ЗАКРЫТЫ НА КАРАНТИН
Сухум. 26 января 2022. Абхазия-Информ. Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение «О закрытии на карантин средних общеобразовательных учреждений администрации города Сухум».
1. Закрыть средние общеобразовательные учреждения администрации г. Сухум на карантин с 27 января по 4 февраля 2022 г. (включительно).
2. Управлению образования администрации г. Сухум освободить с 27.01.2022 г. по 04.02.2022 г. (включительно) работников средних общеобразовательных учреждений администрации г. Сухум от выполнения трудовых (служебных) обязанностей с сохранением заработной платы. Распоряжение вступает в законную силу с момента подписания.