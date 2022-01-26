В СТОЛИЦЕ ШКОЛЫ ЗАКРЫТЫ НА КАРАНТИН

На основании обращения начальника Управления образования администрации, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и увеличением количества преподавателей средних общеобразовательных учреждений, заболевших коронавирусной инфекцией, в целях разрыва эпидемической цепи и предотвращения дальнейшего роста заболеваемости глава Администрации Сухума распорядился:

1. Закрыть средние общеобразовательные учреждения администрации г. Сухум на карантин с 27 января по 4 февраля 2022 г. (включительно).

2. Управлению образования администрации г. Сухум освободить с 27.01.2022 г. по 04.02.2022 г. (включительно) работников средних общеобразовательных учреждений администрации г. Сухум от выполнения трудовых (служебных) обязанностей с сохранением заработной платы. Распоряжение вступает в законную силу с момента подписания.