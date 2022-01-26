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Абхазия Информ

ВРЕМЯ РАБОТЫ ПУНКТОВ ПО ЗАБОРУ БИОПРОБ НА ПЦР-ИССЛЕДОВАНИЯ УВЕЛИЧЕНО

Новости Среда, 26 января 2022 21:55
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ВРЕМЯ РАБОТЫ ПУНКТОВ ПО ЗАБОРУ БИОПРОБ НА ПЦР-ИССЛЕДОВАНИЯ УВЕЛИЧЕНО

Сухум. 26 января 2022. Абхазия-Информ. Минздрав утвердил новый временный график работы пунктов по забору биопроб на ПЦР-исследования. Теперь пункты будут работать с 8:00 до 16:00. Увеличено и число пациентов, которое могут сдать тесты на COVID-19.

Забор проб на ПЦР-исследования проводятся строго по направлению врача и при наличии симптомов. Исключается повторное исследование через 2-5 дней у лиц без клинических проявлений.

В городе Сухум действуют три пункта по забору биопроб на COVID-19: в Инфекционной больнице – ул. Басария, 146;

в Новом микрорайоне - ул. Аргун, 1 (в здании Станции скорой помощи); в Сухумской городской детской поликлинике - ул. Лакоба, 11 (только для детского населения).

Также, по одному пункту забора биопроб на ПЦР-исследования, продолжают свою работу при ЦРБ по всей республике.

ПЦР-исследования, как и прежде, проводятся бесплатно.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 26 января 2022 21:57

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