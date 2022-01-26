ВРЕМЯ РАБОТЫ ПУНКТОВ ПО ЗАБОРУ БИОПРОБ НА ПЦР-ИССЛЕДОВАНИЯ УВЕЛИЧЕНО
Сухум. 26 января 2022. Абхазия-Информ. Минздрав утвердил новый временный график работы пунктов по забору биопроб на ПЦР-исследования. Теперь пункты будут работать с 8:00 до 16:00. Увеличено и число пациентов, которое могут сдать тесты на COVID-19.
Забор проб на ПЦР-исследования проводятся строго по направлению врача и при наличии симптомов. Исключается повторное исследование через 2-5 дней у лиц без клинических проявлений.
В городе Сухум действуют три пункта по забору биопроб на COVID-19: в Инфекционной больнице – ул. Басария, 146;
в Новом микрорайоне - ул. Аргун, 1 (в здании Станции скорой помощи); в Сухумской городской детской поликлинике - ул. Лакоба, 11 (только для детского населения).
Также, по одному пункту забора биопроб на ПЦР-исследования, продолжают свою работу при ЦРБ по всей республике.
ПЦР-исследования, как и прежде, проводятся бесплатно.