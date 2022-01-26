ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Сухум. 26 января 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве здравоохранения состоялось заседание оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции под председательством министра Эдуарда Бутба. Министр и члены Оперативного штаба Алиса Матуа и Батал Кация на брифинге проинформировали журналистов об итогах заседания.

«Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку мы провели заседание оперативного штаба и обсудили важные вопросы. Зафиксирован большой рост заболевших, штамм «омикрон» бушует во всем мире и, к сожалению, Абхазия тоже не осталась в стороне», – отметил Бутба.

Министр подчеркнул, что Минздрав работает в штатном режиме, все медучреждения обеспечены необходимыми медикаментами и расходными материалами.

«В связи с тем, что омикрон-штамм намного заразнее и быстрее распространяется, чем другие штаммы коронавируса, соответственно возросла и нагрузка на пункты забора ПЦР-тестов. Вчера тесты на ковид сдали более одной тысячи человек. Поэтому принято решение продлить время работы пунктов забора ПЦР-тестов, а также увеличить количество тестов, которые могут забрать специалисты за день», - сообщил министр. Всего СЭС может провести 1500 исследований в день. Эдуард Бутба отметил, что заболевание омикрон-штаммом протекает легче. «Учитывая то, как ведет себя данный штамм вируса, акцент будет сделан на поликлиническом звене и амбулаторном лечении. На сегодняшний день в ковидных отделениях республики не зафиксировано массовое поступление тяжелых больных. За последние четыре дня количество стационарных больных не превышало 165 человек во всех медучреждениях», – сказал Бутба

Министр также отметил, что во всех больницах будет введен карантинный режим, так как новый штамм вируса более контагиозен. Со своей стороны Алиса Матуа отметила, что на сегодняшний день в лабораториях страны пока можно выявлять штамм «дельта» коронавирусной инфекции.

«Дело в том, что омикрон-штамм относительно недавно стал циркулировать во всем мире и тест-система под него в России была зарегистрирована совсем недавно - в январе этого года. Поэтому мы не имели возможность получить эти тест-системы и выявлять омикрон». Те данные, на которые мы опирались, давая официальную информацию о том, что омикрон зафиксирован в Абхазии, были от частной лаборатории, которая вывозит биологический материал в Россию», – отметила Матуа.

Также, по ее словам, в республике планируют на время приостановить работу нескольких пунктов вакцинации.

«В свете того, что у нас вчера было наибольшее количество выявленных больных, принято решено закрыть некоторые пункты вакцинации. Останавливать вакцинацию полностью нельзя, будут закрыты пункты, которые менее приспособлены. В скором времени мы сообщим, какие именно, – сказала Матуа. Такой шаг предпринят для того, чтобы минимизировать контакты вакцинированных с больными коронавирусной инфекцией, чтобы люди, у которых временно ослаблен иммунитет, после прививки не подхватили коронавирусную инфекцию. В первую очередь будут закрыты пункты, где нет раздельных выходов. Пункты вакцинации также обеспечат экспресс-тестами, чтобы до процедуры вакцинации провести тестирование на наличие коронавируса.

Алиса Матуа отметила, что если человек был в контакте с заболевшим коронавирусной инфекцией, это не повод сразу проводить ПЦР-тест.

«Нужно уйти на самоизоляцию на некоторое время. Если во время изоляции выявляется клиническая симптоматика, то надо обратиться к врачам, и только после этого по направлению врача сдать ПЦР-тест», – сказала Матуа. Это необходимо, для того чтобы не получать ложноотрицательные результаты в связи инкубационным периодом заболевания.

Батал Кация напомнил, что по всей республике более полутора лет круглосуточно работает единый номер телефона «горячей линии» по коронавирусной инфекции – 0303. Если позвонить по этому номеру, оператор сориентирует человека, подскажет какие шаги нужно предпринять и куда обращаться.

«У нас помимо штаммов «дельта» и «омикрон» существуют еще и сезонные вирусы гриппа. Первичные симптомы дельта-вируса, омикрона или сезонных штаммов гриппа практически идентичны, но это не дает повода для паники. Категорически нельзя заниматься самолечением дома. Можно набрать 0303 и медики вас сориентируют, что и как надо делать. Участковые врачи поставят вас на учет, у них достаточно опыта чтобы вам помочь», – сказал он.