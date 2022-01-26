ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ВАКЦИНИРОВАНО 16 622 ЧЕЛОВЕКА
Сухум. 26 января 2022. Абхазия-Информ. С 18 ноября 2021 года по 26 января 2022 года вакциной «Спутник V» (новая партия) привились 3193 человека.
С 30 декабря 2021 года по 26 января 2022 года прививку от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» (новая партия) сделали 1500 человек.
С начала пандемии Covid-19 препаратом «Спутник Лайт» вакцинировано 6 929 человек.
За весь период в Республике Абхазия вакцинировано 16 622 человека.
Новую партию российского препарата «Спутник Лайт» Минздрав Абхазии получит в ближайшее время.