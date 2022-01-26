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Абхазия Информ

ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ВАКЦИНИРОВАНО 16 622 ЧЕЛОВЕКА

Новости Среда, 26 января 2022 23:44
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ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ВАКЦИНИРОВАНО 16 622 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 26 января 2022. Абхазия-Информ. С 18 ноября 2021 года по 26 января 2022 года вакциной «Спутник V» (новая партия) привились 3193 человека.

С 30 декабря 2021 года по 26 января 2022 года прививку от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» (новая партия) сделали 1500 человек.

С начала пандемии Covid-19 препаратом «Спутник Лайт» вакцинировано 6 929 человек. 

За весь период в Республике Абхазия вакцинировано 16 622 человека.

Новую партию российского препарата «Спутник Лайт» Минздрав Абхазии получит в ближайшее время.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 26 января 2022 23:47

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