ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 41458 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 26 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 1107 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 583 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 13, в Гагрской ЦРБ – 23, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ умерла женщина 57 лет.
В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 1956 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 41458 человек.
Зарегистрировано 590 летальных случаев. Выздоровели 35765 человек.