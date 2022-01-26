ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 41458 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 26 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 1107 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 583 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.