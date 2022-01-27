ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРОВЕРИЛА ХОД РАБОТ НА РЯДЕ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Министр побывала в г. Новый Афон, где проводится капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения. В настоящее время централизованная система водоотведения, подразумевающая прием, транспортировку и очистку сточных вод, в городе не функционирует должным образом.

Мероприятия «Капитальный ремонт разводящих сетей г. Новый Афон (1 этап)» и «Капитальный ремонт сетей водоотведения г. Новый Афон (1 этап)» распределены на 2 года. Лимит финансирования по ним составляет 100 664 970 руб. и 100 014 930 руб. соответственно. Генеральные подрядчики: МУП г. Новый Афон «Водоканал» и ООО «ГлавСтрой».

Работы ведутся в соответствии с графиком. Претензий к качеству и срокам нет, но есть нарекания относительно того, что участки, на которых ведутся работы, выглядят ненадлежащим образом. Подрядчики обязаны привести обозначенные территории в порядок. Расходы на эти работы предусмотрены в рамках существующей сметы.

Проект сделан с учетом развития Нового Афона, в нем заложен определенный потенциал для удовлетворения потребностей растущего количества объектов размещения туристов.

Также Озган проинспектировала работы по реконструкции ПС «Бзыбь», осуществляемые в рамках мероприятия Инвестпрограммы «Модернизация электрических подстанций и распределительных сетей».

В рамках реконструкции подстанции предусмотрено полное переоснащение и увеличение трансформаторной мощности с 126 МВА до 250 МВА с учетом современных требований обеспечения надежности электроснабжения.

Реализация мероприятия Инвестиционной программы осуществляется в течение нескольких лет и направлена на комплексное обеспечение электрической энергией активно развивающейся инфраструктуры и качественное электроснабжение потребителей.

Общий объём финансирования составляет 544 млн рублей. Контракт на выполнение работ заключён с РУП «Черноморэнерго».