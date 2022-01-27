СГБ АБХАЗИИ ПРОВОДИТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
Новости Четверг, 27 января 2022 11:59
Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ. Служба государственной безопасности Абхазии информирует о проведении антитеррористических учений.
«Уважаемые жители г. Сухум и гости столицы!
Информируем Вас, что с 27 января по 05 февраля 2022 года планируется проведение антитеррористических учений в г. Сухум (сгоревшее здание Совета Министров Абхазской АССР).
Просим Вас не поддаваться панике и ложным слухам.
Государственным учреждениям и жителям близлежащих домов проявлять бдительность и осторожность».
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