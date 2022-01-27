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Абхазия Информ

СГБ АБХАЗИИ ПРОВОДИТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

Новости Четверг, 27 января 2022 11:59
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СГБ АБХАЗИИ ПРОВОДИТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ.  Служба государственной безопасности Абхазии информирует о проведении антитеррористических учений.

«Уважаемые жители г. Сухум и гости столицы!

Информируем Вас, что с 27 января по 05 февраля 2022 года планируется проведение антитеррористических учений в г. Сухум (сгоревшее здание Совета Министров Абхазской АССР).

Просим Вас не поддаваться панике и ложным слухам.

Государственным учреждениям и жителям близлежащих домов проявлять бдительность и осторожность».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 27 января 2022 12:07

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