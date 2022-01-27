СГБ АБХАЗИИ ПРОВОДИТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ. Служба государственной безопасности Абхазии информирует о проведении антитеррористических учений.

«Уважаемые жители г. Сухум и гости столицы!

Информируем Вас, что с 27 января по 05 февраля 2022 года планируется проведение антитеррористических учений в г. Сухум (сгоревшее здание Совета Министров Абхазской АССР).