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Абхазия Информ

РАСПОРЯЖЕНИЕ О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ ОТ COVID-19

Новости Четверг, 27 января 2022 12:09
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РАСПОРЯЖЕНИЕ О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ ОТ COVID-19

Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ.  Президент Абхазии подписал распоряжение о мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19. 

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 24 января 2022 года: 

1. Запретить проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных, деловых, развлекательных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях. 

2. Осуществлять в строгом соответствии с утвержденными Министерством здравоохранения Республики Абхазия государственными санитарно-гигиеническими нормами и правилами функционирование учреждений культуры (дома культуры, театры, выставочные залы, музеи, библиотеки) и объектов спорта (спортивные, тренажерные и фитнес-залы, иные объекты спорта).

3. Установить следующие общеобязательные требования:
1) в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом и такси:
а) запретить перевозку пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски);
б) запретить доступ к оказанию услуг по перевозке пассажиров водителям, не использующим средства индивидуальной защиты (медицинские маски);
в) руководителям транспортных предприятий обеспечить ежедневную неоднократную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта.

2) в сфере торговой деятельности:
а) администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах Республики Абхазия ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию торговых объектов и прилегающих к ним территорий;
б) установить обязательное использование продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).

3) в сфере оказания услуг населению:
а) владельцам стационарных торговых объектов, автозаправочных станций, производственных и общественных зданий еженедельно (не менее одного раза в неделю) осуществлять профилактическую дезинфекцию помещений и прилегающих к ним территорий;
б) не допускать к работе сотрудников сферы обслуживания, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски).

4. Министерству здравоохранения Республики Абхазия:
1) разработать и утвердить  в срок до 01 февраля 2022 года государственные санитарно-гигиенические нормы и правила при проведении выборов депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия; 
2) продолжить информирование населения о мерах по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19;
3) ежедневно информировать Президента Республики Абхазия и Кабинет Министров Республики Абхазия о результатах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19;

4) совместно с уполномоченными органами государственного управления осуществлять комплексные контрольные мероприятия по постоянному мониторингу деятельности образовательных организаций, предприятий (объектов) общественного питания и иных объектов санитарно-эпидемиологического надзора на предмет соблюдения утвержденных государственных санитарно-гигиенических норм и правил, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предотвращение распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19.

5. Рекомендовать:
1) гражданам ношение средств индивидуальной защиты (медицинских масок) в общественных местах, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей;
2) руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений и организаций, руководителям коммерческих и некоммерческих организаций освободить работников старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, беременных женщин от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы. 

6. Определить ответственными:
– местные администрации совместно с Государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Республики Абхазия – по реализации пунктов 1-3 настоящего Распоряжения; 
– Министерство культуры Республики Абхазия совместно с Государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Республики Абхазия – по реализации установленных пунктом 2 настоящего Распоряжения требований в отношении подведомственных Министерству культуры Республики Абхазия  организаций; 
– Министерство здравоохранения Республики Абхазия – по реализации пункта 4 настоящего Распоряжения.

7. Министерству внутренних дел Республики Абхазия в пределах компетенции содействовать указанным в пункте 7 настоящего Распоряжения ответственным органам в реализации требований, установленных настоящим Распоряжением.

8. Считать утратившим силу Распоряжение Президента Республики Абхазия от 13 августа 2021 года № 279-рп «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19».

9. Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты подписания.


Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 27 января 2022 12:11

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