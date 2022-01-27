КОНСТАНТИН ТУЖБА ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКУРСИИ ПО СУХУМУ

Начало часовой экскурсии на микроавтобусе, с улицы Марра, 26, в 16:00, завершение у кафе «Пингвин», в 17:00.

Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ. Возобновляю экскурсии «Старый Сухум. Памятники архитектуры». Первая экскурсия в 22-м году 17 февраля. Приводите детей и приходите сами. Все бесплатно.

Экипаж: водитель, профессиональный гид и ответственный за безопасность. Заявки направлять на WhatsApp +7(940) 927 07 20 Тужба Константину Андреевичу.

Об этом Константин Тужба сообщает на своей страничке в социальной сети facebook.

Напомним, что такие экскурсии пользовались огромной популярностью, но, из-за ковида, организатор был вынужден их отменить.