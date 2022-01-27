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Абхазия Информ

МИРУ ГРОЗИТ НОВАЯ ПАНДЕМИЯ: НЕО-КОВИД ОБНАРУЖЕН В КИТАЕ

Новости Четверг, 27 января 2022 12:19
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МИРУ ГРОЗИТ НОВАЯ ПАНДЕМИЯ: НЕО-КОВИД ОБНАРУЖЕН В КИТАЕ

Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ.  Коронавирус продолжает «воевать» в человечеством. Так, китайскими учеными выявлен новый вид коронавирусной инфекции - NeoCoV. Вирус является близким «родственником» коронавируса MERS-CoV, вызывающего ближневосточный респираторный синдром. Как всегда, «виновниками» оказались летучие мыши, сообщает ИА DEITA.RU.
Китайские ученые заявили, что выявленный африканский штамм схож по своим принципам проникновения в организм с SARS-CoV-2. Это означает, что вирус потенциально опасен для человека.

Новый вирус был обнаружен у летучих мышей из ЮАР и пока что за пределы этого ареала он не вышел. Тем не менее, он обладает мощным потенциалом к мутации.

В этом исследовании мы неожиданно обнаружили, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV могут эффективно использовать некоторые типы ангиотензинпревращающего фермента 2 летучей мыши и, что менее благоприятно, ACE2 человека для проникновения, – говорится в исследовании ученых, обнародованном на портале bioRxiv.

К слову, классический тип коронавирусной инфекции также использует АСЕ-2 для попадания в организм.

Теперь же, по мнению китайских ученых за вирусом следует внимательно наблюдать, особенно учитывая, что природа нового вируса пока что не изучена. Тем не менее, история показала, что самым верным способом защитить человечество от опасного вируса является отказ от экзотических блюд, в том числе и летучих мышей.

Источник: https://deita.ru/article/510007?fbclid=IwAR2miQ4fcMDJqj50qQFrur05_n4htHBklaLFkiyVKdqarC8el5YFh6Aqr2Y © DEITA.RU

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 27 января 2022 12:28

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