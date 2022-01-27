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Абхазия Информ

В МИНКУЛЬТЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Новости Четверг, 27 января 2022 12:54
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В МИНКУЛЬТЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ.  В Министерстве культуры состоялась встреча замминистра культуры Динары Смыр с представителями общественной организации центра «Право мира» и Международного Фонда «Дорога мира».

Директор Фонда «Дорога Мира» Татьяна Зиновьева рассказала о Международном форуме «Дорога мира в Абхазии и Южной Осетии», который планируют провести в Абхазии с 15 по 21 октября 2022 года.

Девиз форума: «Дорога мира – Дорога дружбы и в развития».

На встрече обсудили формат и место проведения форума.

Главная миссия Фонда – развитие гуманитарных связей между странами и регионами России в целях поддержания мира и укрепления дружеских отношений.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 27 января 2022 12:57

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