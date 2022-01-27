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Абхазия Информ

О МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 В СУХУМЕ

Новости Четверг, 27 января 2022 12:58
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О МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 В СУХУМЕ

Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ.  Начальник Управления здравоохранения администрации Сухума Ирма Воуба в эфире радио Sputnik рассказала о маршрутизации пациентов с COVID-19 в столице.

По ее словам, абхазские врачи руководствуются алгоритмом действий для пациентов, заболевшим ковидом, разработанным еще в начале эпидемии.

«В начале пандемии была составлена маршрутизация. Этим алгоритмом мы руководствуемся и сегодня. Когда человек заболел, он звонит на телефон горячей линии 0303. Ему дают номера амбулаторных центров, к которым он прикреплен, либо связывают с дежурным врачом. Потом больному сообщают, когда надо сдать ПЦР-анализ», – отметила Воуба.

Чтобы сдать тест, необходимо получить направление от врача. Раньше ПЦР-анализ назначали на четвертые сутки заболевания, сейчас можно получить направление сразу при появлении первых симптомов: кашле, заложенности носа, слезоточивости, температуре.

«Надо сразу обратиться к врачу, взять направление и сдавать тест. Без направления тесты не делают. Заболевание штаммом «омикрон» проходит в более легкой форме, несмотря на то, что им легче заразиться. По нашим данным, болезнь протекает легко. Исключение могут составлять невакцинированные пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Молодые переносят «омикрон» в течение трех дней, как ОРЗ или ОРВИ», – подчеркнула Воуба.

По решению Минздрава Абхазии, работу ПЦР-пунктов продлили до 16:00. После получения положительного теста на коронавирус, повторно анализ нужно сдавать через 10 дней.

Если человек заболел коронавирусом, он может получить медицинскую помощь бесплатно. Для этого должно быть направление от лечащего врача и список необходимых анализов. Также в городе работает выездная бригада. Однако сейчас из-за возросшей нагрузки, врачи приходят на дом только к пожилым, инвалидам, а также детям с высокой температурой.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 27 января 2022 13:03

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