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Абхазия Информ

ВОЗОБНОВЛЕНА РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 27 января 2022 13:04
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ВОЗОБНОВЛЕНА РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ

Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ.  Во исполнение Распоряжения президента Абхазии от 25 января 2022 года № 08-рп «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19», на основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19 от 24 января 2022 года, министром  культуры Г.Э. Агрба издан приказ:

1. Руководителям подведомственных учреждений осуществлять функционирование учреждений культуры (дома культуры, театры, выставочные залы, музеи, библиотеки) в строгом соответствии с утвержденными Министерством здравоохранения Республики Абхазия государственными санитарно-гигиеническими нормами и правилами.

2. Освободить работников аппарата Министерства культуры Республики Абхазия, а так же сотрудников подведомственных учреждений, старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, беременных женщин от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы

3. Установить обязательное требование по использованию работниками и посетителями Министерства культуры и подведомственных учреждений средств индивидуальной защиты Руководителям обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и средствами дезинфекции.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 27 января 2022 13:08

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