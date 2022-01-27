ВОЗОБНОВЛЕНА РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ
Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ. Во исполнение Распоряжения президента Абхазии от 25 января 2022 года № 08-рп «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19», на основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19 от 24 января 2022 года, министром культуры Г.Э. Агрба издан приказ:
1. Руководителям подведомственных учреждений осуществлять функционирование учреждений культуры (дома культуры, театры, выставочные залы, музеи, библиотеки) в строгом соответствии с утвержденными Министерством здравоохранения Республики Абхазия государственными санитарно-гигиеническими нормами и правилами.
2. Освободить работников аппарата Министерства культуры Республики Абхазия, а так же сотрудников подведомственных учреждений, старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, беременных женщин от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы
3. Установить обязательное требование по использованию работниками и посетителями Министерства культуры и подведомственных учреждений средств индивидуальной защиты Руководителям обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и средствами дезинфекции.