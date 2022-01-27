ВОЗОБНОВЛЕНА РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ

Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ. Во исполнение Распоряжения президента Абхазии от 25 января 2022 года № 08-рп «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19», на основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19 от 24 января 2022 года, министром культуры Г.Э. Агрба издан приказ:

1. Руководителям подведомственных учреждений осуществлять функционирование учреждений культуры (дома культуры, театры, выставочные залы, музеи, библиотеки) в строгом соответствии с утвержденными Министерством здравоохранения Республики Абхазия государственными санитарно-гигиеническими нормами и правилами.