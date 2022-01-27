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Абхазия Информ

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГМС АБХАЗИИ ЗА 2021 ГОД

Новости Четверг, 27 января 2022 13:22
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГМС АБХАЗИИ ЗА 2021 ГОД

Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ.  В Государственной миграционной службе Абхазии прошло совещание, посвящённое итогам деятельности службы за прошедший 2021 год.

Совещание прошло с участием начальника ГМС генерал-майора Р.З. Габлая, его заместителей, начальников всех структурных подразделений ГМС РА, в том числе территориальных отделов.

Каждый начальник подведомственного отдела предоставил отчет о проделанной работе за прошедший год.

Из предоставленных отчетов следует, что в 2021 году Государственной миграционной службой Республики Абхазия было:

Принято 4713 заявлений от иностранных граждан для получения визы;

Принято 20 ходатайств о выдаче приглашения на въезд в РА;

Поставлено на миграционный учет 1548 граждан;         

Легализовано (принято) 3473 заявлений от иностранных граждан о выдаче разрешений на работу и патентов;

Из них патентов – 634;

В том числе 27 заявлений от иностранных граждан женского пола.

Принято 287 заявлений от работодателей.           

Направлено на медицинское обследование 3638 граждан.   

Выявлено:

ВИЧ-инфицированных – 6;

больных с гепатитом В – 204;

больных с гепатитом С – 54;

Направлено 110 материалов в суд в административном порядке.   

Направлено 2 материала в Арбитражный суд.     

Осуществлено 22 плановые проверки в отношении работодателей.

Уплачено госпошлины:

– за выдачу приглашения на въезд в РА – 22 660 руб.

– за выдачу рабочих виз 15 111 922 руб.

– иностранными гражданами за выдачу разрешений на работу        – 13 799 670 руб.

– иностранными гражданами за выдачу патента –          4 746 552 руб.

– работодателями за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранной рабочей силы – 6 426 500 руб.

Общая сумма от штрафных санкций, поступивших в бюджет РА, составила            – 1 млн 696 700 руб., из них 63 600 руб. поступило в бюджет по КБК, закреплённому за ГМС.

Общая сумма государственной пошлины за счет деятельности ГМС РА в 2021 году составила 40 170 904 руб.

За аналогичный период 2020 года за счет деятельности Государственной миграционной службы РА в Государственный бюджет Республики Абхазия поступило 28 736 634 рублей (рост в 2021 году - на 11 434 270 рублей).

Несмотря на существующую эпидемиологическую обстановку, связанную с СOVID-19., рост поступлений в бюджет Республики Абхазия по линии ГМС является беспрецедентным. При этом, на основании выданных ГМС направлений на прохождение обязательного медицинского обследования при получении иностранными гражданами разрешительных документов, на счета различных медицинских учреждений Республики Абхазия поступило порядка 8 млн 730 тыс. рублей.

По итогам совещания, выслушав всех, начальник ГМС генерал-майор Р.З. Габлая дал отдельные поручения всем начальникам отделов, поблагодарил присутствующих за достойную службу, отметил, что, несмотря на сложную ситуацию с пандемией короновирусной инфекции необходимо еще более усилить работу всех отделов, в особенности оперативных служб ГМС РА, направить все силы на борьбу с незаконной миграцией.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 27 января 2022 13:31

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