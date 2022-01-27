УТВЕРЖДЕНА ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РА»

Обоснованием необходимости применения программно-целевого подхода послужила сложившаяся ситуация с кадровым обеспечением в медицинских учреждениях Республики Абхазия. Использование программно-целевого метода направлено на создание условий для привлечения и закрепления кадров в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере здравоохранения.

По данным Управления статистики Министерства здравоохранения Республики Абхазия, на конец I полугодия 2017 года население республики обслуживало 22 медицинских учреждения всех типов подчинения, имеющих стационары, и 8 учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению.

В указанных медицинских учреждениях работают 801 врач всех специальностей. В расчете на 10 тыс. населения обеспеченность врачами составила 34 специалиста, в сравнении с 45–55 специалистами в Российской Федерации. Помимо низкой укомплектованности медицинских учреждений врачами, отмечается неравномерное их распределение: избыток в центральной части республики и нехватка в районах и особенно в сельской местности.

За 2020 – 2021 гг. в лечебно-профилактические учреждения Министерства здравоохранения Республики Абхазия принято 37 врачей.

На сегодняшний день в системе здравоохранения отмечается острая необходимость в следующих специалистах: неонатологи, педиатры, кардиолог, инфекционист, нефролог, пульмонолог, лор, фтизиатры, анестезиологи-реаниматологи (детские и взрослые), инфекционисты (детские и взрослые), патологоанатомы, судмедэксперты, онкологи, психиатры, гистологи, рентгенологи, радиологи, химиотерапевты и т. д.

Одной из причин смертности в республике являются злокачественные новообразования. Укомплектованность врачами-онкологами республиканских и районных государственных медицинских учреждений низкая, что не позволяет на должном уровне организовать раннее выявление онкологической патологии, проведение своевременной диспансеризации больных данного профиля и их этапное лечение.

Одним из приоритетных направлений здравоохранения является работа по поддержке семьи, материнства и детства. При этом отмечается низкий уровень укомплектованности медицинских учреждений, особенно в районах, следующими специалистами: врачами-неонатологами, детскими анестезиологами-реаниматологами, инфекционистами, хирургами, в некоторых районах отмечается острая нехватка педиатров.

Также наблюдается низкая укомплектованность врачами: психиатрами-наркологами, детскими психиатрами, психотерапевтами, судебно-психиатрическими экспертами, врачами скорой медицинской помощи.

Дефицит кадров ведет к перегруженности в работе и, как следствие, к снижению качества оказания медицинской помощи населению.

В 2020 году Министерством здравоохранения Республики Абхазия в рамках реализации аналогичной Программы оплачено обучение 41 гражданина, студентов в высших учебных учреждениях Российской Федерации и 17 – обучающихся в клинической ординатуре, в связи с чем необходима государственная поддержка обучающимся по получению возможности непрерывного медицинского образования.

В рамках программных мероприятий, направленных на определение порядка планирования кадрового обеспечения, предусмотрено:

– осуществление оценки потребностей в КРЗ с учетом методики расчета потребности в медицинских кадрах;

– ведение информационной базы, способной обеспечить достоверными данными для осуществления мониторинга кадровых ресурсов в системе здравоохранения, ведение регистра медицинских и фармацевтических работников, создание электронной базы вакансий.

С учетом имеющейся потребности, с целью последующего трудоустройства специалистов в государственных учреждениях здравоохранения Республики Абхазия Министерством здравоохранения Республики Абхазия формируется список абитуриентов, а также учащихся в высших учебных заведениях и обучающихся в клинической ординатуре (далее – учащиеся), финансирование обучения которых в 2022 году будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета.

3. Совершенствование механизмов контроля за учащимися с целью последующего их трудоустройства в медицинских учреждениях Республики Абхазия.

Реализация данного направления планируется путем осуществления контроля учащихся в течение всего времени обучения.

На основании утвержденного Министерством здравоохранения Республики Абхазия списка учащихся, финансирование обучения которых в 2022 году будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета, заключаются договоры, предусматривающие:

– обязательства Министерством здравоохранения Республики Абхазия по организации учебной и производственной практики учащихся, а также в соответствии с полученной классификацией – по трудоустройству в медицинских учреждениях Республики Абхазия;

– обязательства учащихся по окончании обучения в соответствии с полученной классификацией осуществлять трудовую деятельность в медицинских учреждениях Республики Абхазия не менее пяти лет по направлению Министерства здравоохранения Республики Абхазия, а в случае неисполнения условий договора – возместить государственные расходы на обучение.

Программа является краткосрочной, срок реализации 2022 год.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Общие затраты на реализацию Программы – 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

С учетом имеющейся потребности, с целью последующего трудоустройства специалистов в государственных учреждениях здравоохранения Республики Абхазия формируется список учащихся в высших учебных заведениях и обучающихся в клинической ординатуре.

Данная сумма будет направлена на финансирование обучения студентов, указанных в списке учащихся, финансирование обучения которых в 2022 году будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета (прилагается). В список включены абитуриенты, которые поступят в 2022 году в высшие медицинские учебные заведения, а также студенты, уже обучающиеся за счет средств республиканского бюджета и успешно перешедшие на следующий курс обучения в учебных заведениях.

Обязательным условием оплаты за обучение студентов является представление зачетной книжки об успеваемости студента, исходя из чего будет продолжено финансирование.

Обязательной формой последипломной подготовки выпускников медицинских высших профессиональных образовательных учреждений является клиническая ординатура, по окончании которой присваивается квалификация врача-специалиста.

Основная цель ординатуры – получение практических навыков и совершенствование теоретических знаний выпускников в объеме, необходимом для повышения профессионального уровня и степени готовности их к самостоятельной врачебной деятельности в соответствии с требованиями отраслевого образовательного стандарта послевузовского профессионального образования по специальности.

В рамках Программы предусмотрено финансирование обучения в клинической ординатуре из средств республиканского бюджета по следующим специальностям: неонатология, педиатрия, детская кардиология, инфекционные болезни (взрослые и детские), анестезиология-реаниматология (взрослая и детская), нефрология, лор-болезни, фтизиатрия, патологическая анатомия, судебно-медицинская экспертиза, пульмонология, радиология, рентгенология, гистология, онкология, детская неврология, психиатрия, медико-профилактическое дело, химиотерапия.