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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНА ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ

Новости Четверг, 27 января 2022 17:37
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УТВЕРЖДЕНА ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ

Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ.  КМ утвердил ведомственную целевую программу на 2022 год «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия».

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Общие затраты на реализацию программы – 50  млн руб., в том числе на:

– приобретение расходных материалов для проведения процедуры гемодиализа на общую сумму – 36 млн руб.;

– приобретение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для проведения процедуры гемодиализа на общую сумму – 8 млн руб.;

– приобретение лабораторных реагентов и расходных материалов для проведения лабораторных исследований на общую сумму – 6 млн руб.

Реализация мероприятий Программы позволит:

– повысить качество оказываемой медицинской помощи больным с ХПН;

– снизить смертность среди больных с ХПН;

– повысить качество жизни больных с ХПН;

– обеспечить больных с ХПН заместительной почечной терапией;

– систематизировать информацию о количестве больных с ХПН;

– обеспечить раннее выявление больных с ХПН и своевременное направление их на лечение.

Основной целью Программы является повышение продолжительности и качества жизни больных с хронической почечной недостаточностью.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи – повышение доступности и качества заместительной почечной терапии.

Для справки: отделение гемодиализа сформировано в марте 2012 года на базе ГУ Министерства здравоохранения Республики Абхазия «Республиканская больница» для больных с терминальной почечной недостаточностью, с целью заместительной терапии утраченной функции почки, а также для оказания экстренной помощи больным с острой почечной недостаточностью. Хроническим пациентам процедуры проводят 3 раза в неделю.

В 2012 году пролечено 23 пациента – 1 983 процедуры гемодиализа.

В 2013 году пролечено 24 пациента – 3 523 процедуры гемодиализа.

В 2014 году пролечено 34 пациента, проведено 3 370 процедур.

В 2015 году пролечено 42 пациента, проведено 3 757 процедур.

В 2016 году – 40 пациентов, проведено 5 376 процедур, включая оказание экстренной помощи.

В 2017 г. пролечено 47 пациентов, проведено 6 443 процедуры (прирост – 10, умерших – 7).

В 2018 году пролечено 65 пациентов, проведено 7 184 процедуры (прирост – 15, умерших – 8).

В 2019 году пролечено 70 пациентов, проведено 7 937 процедур (прирост – 18, умерших – 7).

В 2020 году пролечено 70 пациентов, проведено 8 261 процедур (прирост – 28, умерших – 20).

В 2021 году (на 20.12.2021 г.) пролечено 65 пациентов, проведено 8340 процедур (прирост – 16 , умерших – 13).

Функционирующих АИП (аппарат искусственной почки) – 15 штук.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 27 января 2022 17:41

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