УТВЕРЖДЕНА ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ

Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ. КМ утвердил ведомственную целевую программу на 2022 год «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия».

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Общие затраты на реализацию программы – 50 млн руб., в том числе на: