ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ЕЩЕ СЕМЬ ИНИЦИАТИВНЫх ГРУПП ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ. 27 января 2022 года Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты:
1. Айба Рашида Азаретовна по избирательному округу №7 (Библиотека);
2. Такмазян Хачик Мигранович по избирательному округу №24 (Пшапский);
3. Бебия Венори Яковлевич по избирательному округу №27 (Баслахуский);
4. Качарава Герман Вячеславович по избирательному округу №34 (Ткуарчалский второй);
5. Бейя Тимур Абесаломович по избирательному округу №11 (Бзыпский);
6. Пачулия Ахра Георгиевич по избирательному округу №21 (Н.Афонский);
7. Сичинава Валерий Иварбеевич по избирательному округу №15 (Отхарский).
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