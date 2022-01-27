ГРАЖДАНЕ АБХАЗИИ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА ОБ НКО-ИНОСТРАННЫХ АГЕНТАХ

Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ. 352 человека подписали «Обращение граждан Республики Абхазия», в котором они выражают озабоченность тем, что дискуссия о принятии т.н. «закона об НКО-иностранных агентах» в Абхазии вышла на новый уровень.

«Введение ограничений на деятельность НПО посредством «закона об НКО-иностранных агентах» неизбежно приведет к негативным последствиям и для международного имиджа Абхазии. Подобная мера будет способствовать большему утверждению на международном уровне ложного грузинского тезиса об «оккупации», с которым последовательно и не без успеха борются представители НПО Абхазии, используя влиятельные международные площадки. В настоящее время НПО – это один из немногих каналов коммуникации с международным сообществом, который нельзя перекрывать, учитывая, что Абхазия стремится к расширению международного признания. Блокирование же внешних контактов будет означать отказ от важной работы в этом направлении», – отмечается в Обращении.

Сбор подписей под обращением продолжается.

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Президенту Республики Абхазия Аслану Георгиевичу Бжания

Спикеру Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерию Ермейовичу Кварчия

Премьер-министру Республики Абхазия Александру Золотинсковичу Анкваб ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Мы, нижеподписавшиеся, глубоко озабочены тем, что дискуссия о принятии т.н. «закона об НКО-иностранных агентах» в Абхазии вышла на новый уровень.

Еще в далеком 1991 году Закон «Об общественных объединениях», подписанный первым Президентом Республики Абхазия Владиславом Григорьевичем Ардзинба, предоставил широкие возможности для деятельности общественных объединений.

Согласно ст. 2 Закона, они свободны в определении целей, задач и принципов своей деятельности, системы своих органов, форм и методов работы. Позже в ст. 17 действующей Конституции было закреплено всеобщее право на объединение, которое, подразумевает свободную деятельность общественных объединений. Неоднократно за прошедшие десятилетия – и в спокойные периоды, и во времена острых кризисов, – органы власти подчеркивали важность существования гражданского сектора, говорили о значимой роли гражданских организаций в развитии демократической независимой Абхазии.

Стоит упомянуть, что ни разу в предыдущие годы органы власти не инициировали попытки законодательно ограничить их деятельность. Год назад была опубликована Программа формирования общего социально-экономического пространства между РА и РФ на основе гармонизации законодательств двух государств.

В Программе перечислены мероприятия по гармонизации в сферах законодательства, которые мы считаем важными и перспективными в плане совершенствования сотрудничества между нашими дружественными странами-партнерами. Однако в ней одновременно содержатся несколько пунктов, вызвавших озабоченность в обществе. Одним из них является пункт 37, в котором говорится о приведении законодательства РА в соответствие с законодательством РФ в вопросах регулирования деятельности некоммерческих организаций и иностранных агентов.

Понимая, что данная задача выходит за рамки межгосударственных взаимоотношений, и сфера гражданских свобод и взаимоотношений гражданского общества с властью является сугубо внутренним делом государства, представители гражданского общества провели ряд встреч с руководством страны, доведя до их сведения свою позицию, а именно – категорическое несогласие с внедрением в наше законодательства такого юридического понятия, как «НКО-иностранный агент».

Тем не менее, 23 декабря 2021 г. министрами юстиции РА и РФ был подписан Меморандум о сотрудничестве в области гармонизации правового регулирования деятельности некоммерческих организаций и иностранных агентов, а также план-график к нему.

В связи с вышеизложенным, считаем своим долгом заявить о следующем: принятие «закона об НКО-иностранных агентах» нанесет непоправимый ущерб не только гражданским организациям и гражданскому обществу Абхазии, но и всей формирующейся системе демократического функционирования нашего государства.

Гражданское общество Абхазии на протяжении трех десятков лет является одним из важных субъектов сохранения и консолидации абхазской государственности. Без гражданского общества невозможно достижение цели построения демократии, о которой заявлено в ст. 1 Конституции РА.

Гражданское общество всегда остается последовательным сторонником свободного, независимого и демократического развития нашей страны, в основе которого должны находиться права и свободы наших граждан.

Учитывая, что идея принятия «закона об НКО-иностранных агентах» продвигается вопреки признанной важной роли гражданского сектора, следует сделать вывод, что эта повестка в значительной степени вызвана неверными оценками роли НПО в связи с геополитической ситуацией.

Считаем важным напомнить, что абхазские НПО работают в партнерстве с представительствами международных организаций, в том числе с агентствами ООН, которые на законных основаниях осуществляют свою деятельность в Абхазии.

Принципиально важно, что местные НПО сами формулируют цели, задачи и содержание своих проектов, поэтому не может быть речи о зависимости местных НПО от политических позиций стран-участниц международных организаций. Критерием определения приемлемости и полезности работы НПО должны быть не международные источники финансирования (которые всегда прозрачны), а то, насколько деятельность НПО служит реальным интересам общества, отвечает их потребностям, продвигает основные принципы и ценности, провозглашенные нашей Конституцией, способствует улучшению имиджа и продвижению объективной информации об Абхазии и о ее законных и справедливых требованиях.

Кроме того, наши НПО строят партнерские отношения с теми международными неправительственными организациями (МНПО), которые в своей работе придерживаются как минимум нейтральной позиции в отношении грузино-абхазского конфликта.

Отношения власти и общества Абхазии исторически базируются на традициях, национальном менталитете абхазского народа, внутреннем диалоге и консенсусе. Эти отношения не могут быть поставлены в один ряд со сферами межгосударственного взаимодействия, которые обозначены в Программе формирования общего социально-экономического пространства между РА и РФ. Мы верим в то, что, как подчеркивают представители Российской Федерации, во взаимоотношениях наших стран останутся и впредь «неизменными принципы равноправия, взаимного уважения, суверенитета и невмешательства во внутренние дела». Это является надежной основой для укрепления доверительных партнерских отношений. Введение ограничений на деятельность НПО посредством «закона об НКО-иностранных агентах» неизбежно приведет к негативным последствиям и для международного имиджа Абхазии.

Подобная мера будет способствовать большему утверждению на международном уровне ложного грузинского тезиса об «оккупации», с которым последовательно и не без успеха борются представители НПО Абхазии, используя влиятельные международные площадки.

В настоящее время НПО – это один из немногих каналов коммуникации с международным сообществом, который нельзя перекрывать, учитывая, что Абхазия стремится к расширению международного признания. Блокирование же внешних контактов будет означать отказ от важной работы в этом направлении. Международные эксперты и дипломаты считают гражданское общество Абхазии сильным именно потому, что, продвигая демократические ценности внутри страны, оно умеет продвигать и отстаивать абхазскую повестку за пределами Абхазии.

Несмотря на категорическое несогласие с позицией зарубежных стран относительно независимости Абхазии, мы не должны отказываться от внешних контактов по линии НПО еще и потому, что в таких обстоятельствах информацию о нашей стране миру будут доносить оппоненты независимости Абхазии. Необоснованность такого разворота, который отбросит нашу республику на много лет назад в ее отношениях с внешним миром, очевидна.

Мы заявляем, что категория «иностранный агент» является ложным и пропагандистским клише, и если будет принят «закон об НКО-иностранных агентах», то он станет репрессивным инструментом. Его использование будет означать воскрешение идеологических схем тоталитарного прошлого, в котором против неугодных использовался принцип коллективной вины, когда по формальным признакам к неблагонадежным причислялись целые социальные группы.

Мы полагаем, что в перспективе принятие подобного закона даже в самом «щадящем» варианте неизбежно приведет к ликвидации неправительственного сектора, поскольку сотрудники гражданских организаций - патриоты своей страны, ни одного дня не будут жить с клеветническим ярлыком – «иностранный агент». По нашему мнению, принятие т.н. «закона об НКО-иностранных агентах» не должно присутствовать в повестке органов государственной власти Республики Абхазия.

Представители НПО всегда открыты для диалога с властью по данному вопросу в любом формате, готовы пояснить любой интересующий вопрос, касающийся их работы, готовы обсуждать поправки к уже много лет действующим в РА законам, регулирующим деятельность НКО.

Мы, нижеподписавшиеся, публично заявляем о нашем категорическом несогласии с намерениями принять закон «об иностранных агентах», потому что мы считаем пагубным подобный путь развития для нашего государства, для самого духа нашего народа, в котором главной ценностью является уважение свободы и достоинства человека.

Обращение подписали 352 человека.

Сбор подписей продолжается.