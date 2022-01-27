УТВЕРЖДЕНА ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ
Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ. Кабинет Министров утвердил ведомственную целевую программу на 2022 год «Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия».
Программа является краткосрочной, срок реализации 2022 год.
В рамках реализации Программы планируется планомерное выполнение всех предусмотренных программных мероприятий.
Национальная противотуберкулезная программа Республики Абхазия функционирует с 1999 года с помощью гуманитарной поддержки Международной медицинской организации «Врачи без границ».
С 2012 года начался процесс постепенной передачи полномочий по реализации Программы Министерству здравоохранения Республики Абхазия, который завершился в июле 2014 года.
Целью Программы является максимальное возможное снижение ущерба, наносимого туберкулезом человеку и обществу в целом.
Программа охватывает вопросы эпидемиологии и статистики выявления, диагностики, профилактики, контролируемого лечения туберкулеза, использования компьютерных технологий, образовательной работы среди населения.
Программа рассчитана на оказание помощи пациентам в обследовании, стационарном и амбулаторном лечении, с учетом российских и мировых достижений в области организационных форм и методов борьбы с туберкулезом, а также реалий современного абхазского общества.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Общие затраты на реализацию Программы – 7 млн руб.
Предусмотренный данной Программой бюджет распределён следующим образом:
1) приобретение противотуберкулезных лекарственных препаратов, а также лекарственных препаратов для лечения побочных эффектов от приема противотуберкулёзных препаратов на общую сумму – 3, 7 млн руб.;
2) приобретение лабораторных реагентов и расходных материалов для проведения лабораторных исследований, а также изделий медицинского назначения на общую сумму – 3,3 млн руб.
Выявление при профосмотрах не менее 70% впервые заболевших туберкулезом.
Увеличение до 80% выполнения плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных 2 и более лет.
Снижение в два раза числа выявляемых запущенных форм заболевания.
Увеличение доли излеченных больных туберкулезом до 85%.
Снижение заболевания туберкулезом на 20%.
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