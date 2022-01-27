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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНА ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ

Новости Четверг, 27 января 2022 18:04
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УТВЕРЖДЕНА ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ. Кабинет Министров утвердил ведомственную целевую программу на 2022 год «Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия».

Программа является краткосрочной, срок реализации 2022 год.

В рамках реализации Программы планируется планомерное выполнение всех предусмотренных программных мероприятий.

Национальная противотуберкулезная программа Республики Абхазия функционирует с 1999 года с помощью гуманитарной поддержки Международной медицинской организации «Врачи без границ».

С 2012 года начался процесс постепенной передачи полномочий по реализации Программы Министерству здравоохранения Республики Абхазия, который завершился в июле 2014 года.

Целью Программы является максимальное возможное снижение ущерба, наносимого туберкулезом человеку и обществу в целом.

Программа охватывает вопросы эпидемиологии и статистики выявления, диагностики, профилактики, контролируемого лечения туберкулеза, использования компьютерных технологий, образовательной работы среди населения.

Программа рассчитана на оказание помощи пациентам в обследовании, стационарном и амбулаторном лечении, с учетом российских и мировых достижений в области организационных форм и методов борьбы с туберкулезом, а также реалий современного абхазского общества.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Общие затраты на реализацию Программы – 7 млн руб.

Предусмотренный данной Программой бюджет распределён следующим образом:

1) приобретение противотуберкулезных лекарственных препаратов, а также лекарственных препаратов для лечения побочных эффектов от приема противотуберкулёзных препаратов на общую сумму – 3, 7 млн руб.;

2) приобретение лабораторных реагентов и расходных материалов для проведения лабораторных исследований, а также изделий медицинского назначения на общую сумму – 3,3 млн руб.

Выявление при профосмотрах не менее 70% впервые заболевших туберкулезом.

Увеличение до 80% выполнения плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных 2 и более лет.

Снижение в два раза числа выявляемых запущенных форм заболевания.

Увеличение доли излеченных больных туберкулезом до 85%.

Снижение заболевания туберкулезом на 20%.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Четверг, 27 января 2022 18:41

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