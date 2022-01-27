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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА «ЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЗА ПРЕДЕЛАМИ И НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Новости Четверг, 27 января 2022 18:35
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УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА «ЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЗА ПРЕДЕЛАМИ И НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ. Кабинет Министров утвердил ведомственную целевую программу на 2022 год «Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия». Программа является краткосрочной, срок реализации 2022 год.

Основными целями Программы являются увеличение средней продолжительности и улучшение качества жизни больных, сохранение трудоспособности, снижение инвалидизации и смертности пациентов трудоспособного возраста, снижение инвалидизации и смертности детей, улучшение демографических показателей в республике.

Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:

1. Отбор пациентов, нуждающихся в срочном и плановом оперативном лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний и травм костно-мышечной системы, заболеваний нервной системы, заболеваний крови, пациентов с онкологическими и офтальмологическими заболеваниями.

2. Отбор 20 пациентов, нуждающихся в экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).

3. Отбор детей с тяжелыми заболеваниями сердца (врожденные пороки сердца, нарушения ритма сердца) и с другими заболеваниями, требующими оказание неотложной высокотехнологичной медицинской помощи.

4. Своевременное направление на консультирование и лечение больных по неотложным медицинским показаниям в научно-исследовательские институты, лечебно-профилактические учреждения, находящиеся за пределами Республики Абхазия, и в частные медицинские учреждения Республики Абхазия.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Общие затраты на реализацию Программы – 50  млн руб.

В настоящее время определенные виды специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, современные репродуктивные технологии по проблеме лечения бесплодия (ЭКО) не оказываются в лечебно-профилактических учреждениях Республики Абхазия. Средства, выделяемые на приобретение медицинского оборудования и расходных материалов, не достаточны для полноценного оснащения медицинских учреждений Республики Абхазия, необходимого для проведения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи гражданам в республике. В связи с этим возникает острая необходимость в финансировании и направлении граждан на лечение в медицинские учреждения за пределами республики и в частные медицинские учреждения Республики Абхазия.

В 2016 году за счет средств республиканского бюджета было направлено на лечение в медицинские учреждения за пределами республики более 700 человек и израсходовано 49 412 758,15 руб.

За 2017 год направлено на лечение 727 человек и израсходовано 42 365 574,86 руб.

За 2018 г. направлено на лечение за пределы Республики Абхазия 678 человек, из которых более 50 % – пациенты, нуждающиеся в срочном и плановом оперативном лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний и травм костно-мышечной системы, заболеваний нервной системы, заболеваний крови, онкологических заболеваний. 48 % – дети с тяжелыми заболеваниями сердца (врожденные пороки сердца, нарушения ритма сердца) и с другими заболеваниями, требующими оказания неотложной высокотехнологичной медицинской помощи. Направлено 4 пациента, нуждающихся в экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).

За 2021 год было направлено 350 человек, из них 120 человек в ККБ 1 г. Краснодар, 17 человек в г. Москва НМХЦ им. Пирогова, в Центр им. Бакулева г. Москва – 11 человек, в МНТК им. Федорова 27 человек, 3 человека в ЦОМИД г. Сочи – 33 человек, 12 человек в Городскую больницу № 4 г. Сочи, 7 человек в больницу им. Бурденко, г. Москва, в НМХЦ им. Блохина – 12 человек, в Центр Алмазова Санкт-Петербург – 5 человек, в Институт эндрокинологии г. Москва – 15 человек и т.д. Фактические затраты составили 73 936 973 (за отчетный период 2021 года) рублей.

Кассовое исполнение на 20.12.2021 г. составило 73 774 656,07 рублей.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 27 января 2022 18:41

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