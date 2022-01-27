УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА «ЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЗА ПРЕДЕЛАМИ И НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ. Кабинет Министров утвердил ведомственную целевую программу на 2022 год «Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия». Программа является краткосрочной, срок реализации 2022 год.

Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:

1. Отбор пациентов, нуждающихся в срочном и плановом оперативном лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний и травм костно-мышечной системы, заболеваний нервной системы, заболеваний крови, пациентов с онкологическими и офтальмологическими заболеваниями.

2. Отбор 20 пациентов, нуждающихся в экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).

3. Отбор детей с тяжелыми заболеваниями сердца (врожденные пороки сердца, нарушения ритма сердца) и с другими заболеваниями, требующими оказание неотложной высокотехнологичной медицинской помощи.

4. Своевременное направление на консультирование и лечение больных по неотложным медицинским показаниям в научно-исследовательские институты, лечебно-профилактические учреждения, находящиеся за пределами Республики Абхазия, и в частные медицинские учреждения Республики Абхазия.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Общие затраты на реализацию Программы – 50 млн руб.

В настоящее время определенные виды специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, современные репродуктивные технологии по проблеме лечения бесплодия (ЭКО) не оказываются в лечебно-профилактических учреждениях Республики Абхазия. Средства, выделяемые на приобретение медицинского оборудования и расходных материалов, не достаточны для полноценного оснащения медицинских учреждений Республики Абхазия, необходимого для проведения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи гражданам в республике. В связи с этим возникает острая необходимость в финансировании и направлении граждан на лечение в медицинские учреждения за пределами республики и в частные медицинские учреждения Республики Абхазия.

В 2016 году за счет средств республиканского бюджета было направлено на лечение в медицинские учреждения за пределами республики более 700 человек и израсходовано 49 412 758,15 руб.

За 2017 год направлено на лечение 727 человек и израсходовано 42 365 574,86 руб.

За 2018 г. направлено на лечение за пределы Республики Абхазия 678 человек, из которых более 50 % – пациенты, нуждающиеся в срочном и плановом оперативном лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний и травм костно-мышечной системы, заболеваний нервной системы, заболеваний крови, онкологических заболеваний. 48 % – дети с тяжелыми заболеваниями сердца (врожденные пороки сердца, нарушения ритма сердца) и с другими заболеваниями, требующими оказания неотложной высокотехнологичной медицинской помощи. Направлено 4 пациента, нуждающихся в экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).

За 2021 год было направлено 350 человек, из них 120 человек в ККБ 1 г. Краснодар, 17 человек в г. Москва НМХЦ им. Пирогова, в Центр им. Бакулева г. Москва – 11 человек, в МНТК им. Федорова 27 человек, 3 человека в ЦОМИД г. Сочи – 33 человек, 12 человек в Городскую больницу № 4 г. Сочи, 7 человек в больницу им. Бурденко, г. Москва, в НМХЦ им. Блохина – 12 человек, в Центр Алмазова Санкт-Петербург – 5 человек, в Институт эндрокинологии г. Москва – 15 человек и т.д. Фактические затраты составили 73 936 973 (за отчетный период 2021 года) рублей.

Кассовое исполнение на 20.12.2021 г. составило 73 774 656,07 рублей.