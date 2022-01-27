УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА «МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ 1992–1993 ГГ.»

Основной целью Программы является создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество.

Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ. Правительство утвердило ведомственную целевую программу на 2022 год «Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг.». Программа является краткосрочной, срок реализации 2022 год. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Создание системы реабилитации инвалидов и интеграции их в общество.

2. Оснащение РРЦ оборудованием и расходными материалами.

Общие затраты на реализацию Программы – 3, 5 млн рублей на приобретение комплектующих для изготовления протезов голени и протеза бедра, а также медицинских изделий.

Для реализации Программы необходимо:

1. Доработка базы данных и личных карточек здоровья каждого пациента РРЦ для определения вида протеза.

2. Изготовление 20 протезов для ампутированного бедра и 100 протезов для ампутированной голени.

3. Основными направлениями и видами программных мероприятий, финансируемых настоящей Программой, являются:

1) формирование базы данных и персональных карточек здоровья пациента для определения вида протеза;

2) централизованное приобретение расходных материалов для изготовления протезов;

3) изготовление протезов, в том числе примерка и подгон протезов.

Ожидаемые результаты от реализации Программы:

1. Улучшение показателей реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг.

2. Обеспечение РРЦ протезами для ампутированного бедра и протезами для ампутированной голени.

Для справки: отделение технической ортопедии РРЦ, расположенного в городе Гагра, изготавливает протезы и ортезы с 1995 года согласно гуманитарной программе Международного Комитета Красного Креста (далее – МККК). Технология изготовления для протезов также была предложена МККК. Все пациенты, независимо от социального статуса, обеспечиваются протезами бесплатно. Для улучшения качества жизни и полноценной интеграции в социальную сферу с 2012 года на выделенные правительством средства в отделе технической ортопедии РРЦ началось производство протезов из комплектующих, приобретаемых в компании «ОТТО БОКК».

На данное время протезы ОТТО БОКК выдаются инвалидам и жертвам Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. С 2012 г. изготовлено 543 протеза голени и 136 протеза бедра ОТТО БОКК, а также сделан ремонт 380 протезов. В отделении технической ортопедии РРЦ зарегистрировано 963 пациентов, из них ампутантов – 683 (302– ампутация бедра, 381 – ампутация голени). Из всех ампутантов 360 – жертвы войны. Из всего списка зарегистрированных пациентов умерших 151, из них 52 – жертвы войны.

РРЦ функционирует с 1993 г. Основной задачей РРЦ является помощь людям, пострадавшим во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг., в восстановлении физического здоровья и душевного равновесия. В РРЦ имеется 40 койко-мест. В 2016 г. в РРЦ проходили реабилитацию 217 человек – больные с последствиями от различных ранений, полученных во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Несколько инвалидов I группы находятся в РРЦ постоянно вследствие тяжелого состояния здоровья и нерешенных социальных проблем. Протезирование нижних конечностей производится в ортопедическом отделении РРЦ.

В ходе реализации аналогичной Программы в 2018 году была подготовлена база данных и личных карточек здоровья каждого пациента РРЦ для определения вида протеза, а также были изготовлены протезы для ампутированного бедра и для ампутированной голени.

Количество пациентов, обследованных в РРЦ за 2018 год, составило 198 человек. За 2018 год изготовлено 125 протезов, 23 ортеза и ремонт протезов – 62.

За 2019 год количество обслуженных пациентов – 212, изготовлено протезов бедра по ОТТО БОКК – 12, изготовлено протезов голени по ОТТО БОКК – 83, количество ортезов – 14, ремонт протезов – 83.

За 2020 год количество обслуженных пациентов – 158, изготовлено протезов бедра по ОТТО БОКК – 10, изготовлено протезов голени по ОТТО БОКК – 43, количество ортезов – 15, ремонт протезов – 63.

За 9 месяцев 2021 года количество обслуженных пациентов – 164, изготовлено протезов бедра по ОТТО БОКК – 11, изготовлено протезов голени по ОТТО БОКК – 41, количество ортезов – 11, ремонт протезов – 81.