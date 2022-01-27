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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНА ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ К СЛУЖБЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Новости Четверг, 27 января 2022 19:29
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УТВЕРЖДЕНА ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ К СЛУЖБЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ. Кабинет Министров утвердил ведомственную целевую программу на 2022 год «Медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в Вооруженных силах Республики Абхазия».

Программа является краткосрочной, финансирование мероприятий осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Общие затраты на реализацию Программы – 450 тысяч руб.

Реализация Программы способствует проведению своевременных профилактических и плановых медицинских осмотров призывной молодежи, уменьшению числа граждан, не подлежащих призыву на военную службу – признанных не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья.

Основной целью Программы является обеспечение максимально возможного комплектования Вооруженных сил Республики Абхазия физически и психически здоровыми призывниками.

Достижению поставленной цели способствует:

– активное раннее выявление заболеваний, отклонений в физическом и психическом развитии, а также факторов повышенного риска возникновения заболеваний;

– динамическое врачебное наблюдение за состоянием здоровья юношей и проведение нуждающимся комплекса плановых лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий;

– изучение условий образовательных заведений и быта юношей, выявление факторов, отрицательно влияющих на состояние здоровья, физического и психического развития.

Достижение поставленной цели предполагается посредством выполнения следующих задач:

1) проведение медицинского (всестороннего) освидетельствования граждан:

а) подлежащих первоначальной постановке на воинский учет;

б) призываемых на военную службу;

2) проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров юношей до16 лет при их первоначальной постановке на воинский учет;

3) улучшение качества работы призывной комиссии.

Ожидаемые конечные результаты: повышение качественных и количественных показателей призывных ресурсов по результатам медицинского освидетельствования среди призывной молодежи (14-16 лет) и призывников (18 лет) в Вооруженные силы Республики Абхазия.

Для справки: по данным призывной комиссии, за два призывных периода 2016 – 2021 гг. медицинское освидетельствование прошли:

– осенний призыв 2016 г. – 434 чел., из которых 69,1% (300 чел.) были призваны в ряды Вооруженных сил Республики Абхазия, 30,9% предоставлена отсрочка по болезни либо были признаны не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;

– весенний призыв 2017 г. – 538 чел., из которых 52,6% (283 чел.) были призваны в ряды Вооруженных сил Республики Абхазия, 47,4% предоставлена отсрочка по болезни либо были признаны не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья.

По данным призывной комиссии за 2018 год, призвано 1 050 призывников, из них 120 человек с различными заболеваниями.

– осенний призыв 2020 г. – 274 чел., из которых 67,5%(185 чел.) были призваны в ряды Вооруженных сил Республики Абхазия, 32,5, % предоставлена отсрочка по болезни либо были признаны не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;

– весенний призыв 2021 г. – 412 чел., из которых 58,0% (239 чел.) были призваны в ряды Вооруженных сил Республики Абхазия, 42 % предоставлена отсрочка по болезни либо были признаны не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья.

По результатам профилактических осмотров за последний год в структуре выявленных патологий среди признанных не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья в мирное время по распространенности являются:

– на первом месте – хирургические заболевания;

– на втором месте – неврологические заболевания;

– на третьем месте – психические и терапевтические заболевания.

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