УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ. Правительство утвердило ведомственную целевую программу на 2022 год «Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия». Программа является краткосрочной, финансирование мероприятий осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Общие затраты на реализацию Программы – 70 млн руб.

2. Устранение дефицита лекарственных средств и изделий медицинского назначения в государственных учреждениях Министерства здравоохранения Республики Абхазия.

3. Своевременное обеспечение граждан, больных сахарным диабетом, препаратами инсулина, таблетированные формы сахароснижающих препаратов, а также средствами измерения уровня глюкозы в крови.

4. Своевременное обеспечение граждан, больных онкологией, химиопрепаратами третьей линии.

5. Своевременное обеспечение населения вакцинами по эпидемиологическим показаниям, в том числе вакцинами для профилактики гриппа по месту жительства гражданина.

Ожидаемыми результатами от реализации Программы являются:

1. Гарантированное бесперебойное снабжение государственных учреждений Министерства здравоохранения Республики Абхазия лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

2. Повышение качества медицинской помощи в государственных учреждениях Министерства здравоохранения Республики Абхазия.

3. Гарантированное бесперебойное снабжение населения вакцинами по эпидемиологическим показаниям, в том числе вакцинами для профилактики гриппа.

4. Гарантированное бесперебойное снабжение граждан, больных сахарным диабетом, препаратами инсулина, таблетированные формы сахароснижающих препаратов, а также средствами измерения уровня глюкозы в крови.

5. Гарантированное бесперебойное снабжение больных онкологией химиопрепаратами третьей линии.

6. Повышение эффективности использования бюджетных средств на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий за счет их целевого использования.

Настоящей Программой предусмотрены следующие основные направления и виды программных мероприятий:

1. Формирование заявок по каждому государственному учреждению Министерства здравоохранения Республики Абхазия.

3. Организация бесперебойного обеспечения государственных учреждений Министерства здравоохранения Республики Абхазия лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

4. Организация бесперебойного обеспечения граждан, больных сахарным диабетом, препаратами инсулина, таблетированными формами сахароснижающих препаратов, а также средствами измерения уровня глюкозы в крови через государтсвенные медицинские учреждения Республики Абхазия.

5. Организация бесперебойного обеспечения населения вакцинами по эпидемиологическим показаниям, в том числе вакцинами для профилактики гриппа, через государственные учреждения Министерства здравоохранения Республики Абхазия и государственные медицинские учреждения Республики Абхазия

6. Организация своевременного обеспечения граждан, больных онкологией, химиопрепаратами третьей линии через государственные учреждения Министерства здравоохранения Республики Абхазия.

5. Контроль за рациональным использованием государственными медицинскими учреждениями Республики Абхазия лекарственных препаратов и расходных материалов.

Контроль за организацией закупок лекарственных препаратов и расходных материалов, а также контроль за их целевым использованием государственными учреждениями Министерства здравоохранения Республики Абхазия, а также государственными медицинскими учреждениями Республики Абхазия будет осуществлять Министерство здравоохранения Республики Абхазия.

Программой предусмотрено централизованное приобретение и передача государственным учреждениям Министерства здравоохранения Республики Абхазия лекарственных препаратов, медицинских изделий для выполнения оперативного вмешательства, а также лабораторных химических реагентов, с целью оказания населению бесплатной неотложной помощи.

На сегодняшний день существует необходимость централизованного приобретения за счет средств республиканского бюджета лекарственных препаратов и медицинских изделий с целью организации обеспечения по месту жительства граждан:

– вакцинами по эпидемиологическим показаниям, в том числе вакцинами для профилактики гриппа;

– больных сахарным диабетом – препаратами инсулина, таблетированными формами сахароснижающих препаратов, а также средствами измерения уровня глюкозы в крови. Данная группа препаратов должна приобретаться Министерством здравоохранения Республики Абхазия и передаваться в районные государственные медицинские учреждения Республики Абхазия.

Организация своевременного обеспечения граждан, больных онкологией, химиопрепаратами третьей линии будет осуществляться централизованно за счет средств республиканского бюджета на базе государственных учреждений Министерства здравоохранения Республики Абхазия.

Таким образом, предусмотренной Программой бюджет целесобразно распределить следующим образом:

I. Приобретение и передача государственным учреждениям Министерства здравоохранения Республики Абхазия для оказания неотложной медицинской помощи:

1) лекарственных препаратов на общую сумму 17 млн руб.;

2) медицинских изделий (оборудование, аппараты, приборы инструментария, медицинского расходного материала и т.д.) на общую сумму 20,5 млн руб.;

3) лабораторных реагентов и расходных материалов для проведения лабораторных исследований, в том числе для отделения переливания крови, на общую сумму 12,5 млн руб.;

4) реагентов и расходных материалов для проведения микробилогических исследований на общую сумму 2 млн руб.;

5) лабораторных химических реагентов на общую сумму 2 млн руб.;

6) вакцин по эпидемиологическим показаниям, в том числе вакцин для профилактики гриппа на общую сумму 2 млн руб.;