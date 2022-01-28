ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 607 ЧЕЛОВЕК
Cухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 1169 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 607 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 76 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 59 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 14, в Гагрской ЦРБ – 23, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 42065 человек. Зарегистрировано 590 летальных случаев. Выздоровели 36063 человека.
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