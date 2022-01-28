ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 607 ЧЕЛОВЕК

Cухум. 27 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 1169 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 607 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 76 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 59 пациентов – средней степени тяжести.