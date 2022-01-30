ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 43194 ЧЕЛОВЕКА

Cухум. 30 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 29 января проведено у 808 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 428 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 67 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести.