ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 43194 ЧЕЛОВЕКА
Cухум. 30 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 29 января проведено у 808 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 428 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 67 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 27, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончались три пациента мужчины 69 и 70 лет, а также женщина 68 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 43194 человека. Зарегистрировано 594 летальных случая. Выздоровели 36412 человек.