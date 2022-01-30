РАБОТА СТОЛИЧНОЙ ПЦР-ЛАБОРАТОРИИ ПРИОСТАНОВЛЕНА

Работа ПЦР лаборатории в Очамчыре и Гагре продолжается .

Головная ПЦР – лаборатория при СЭС в Сухуме, временно останавливает свою работу. 90 % сотрудников имеют положительный тест на ковид.

Cухум. 30 января 2022. Абхазия-Информ. С 31 января вынуждены перестроить формат работы все пункты по забору проб на Covid-19.

В связи с этим объём проб , которые могут освоить ПЦР лаборатории сокращается с 1200 до 500 в сутки, большую часть пациентов переведут на экспресс тестирование.

Каждый заборный пункт будет обеспечен экспресс-тестами на определение антигена.

Мазки на ПЦР диагностику станут брать исключительно :

1. У беременных;

2. У пациентов 50+;

3. несколько дней и высоко температурящим пациентам (независимо от возраста). .

Все остальные пациенты обращавшиеся в пункты взятия мазка обслуживаются только экспресс-тестами.

По распределению биоматериала для ПЦР исследования:

1. Афон, Гудаута, Пицунда и Гагра – в Гагрскую ПЦР лабораторию.

2. Сухум, Агудзера, Очамчыра, Ткварчал и Гал – в Очамчырскую ПЦР лабораторию.