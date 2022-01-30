РАБОТА СТОЛИЧНОЙ ПЦР-ЛАБОРАТОРИИ ПРИОСТАНОВЛЕНА
Cухум. 30 января 2022. Абхазия-Информ. С 31 января вынуждены перестроить формат работы все пункты по забору проб на Covid-19.
Головная ПЦР – лаборатория при СЭС в Сухуме, временно останавливает свою работу. 90 % сотрудников имеют положительный тест на ковид.
Работа ПЦР лаборатории в Очамчыре и Гагре продолжается .
В связи с этим объём проб , которые могут освоить ПЦР лаборатории сокращается с 1200 до 500 в сутки, большую часть пациентов переведут на экспресс тестирование.
Каждый заборный пункт будет обеспечен экспресс-тестами на определение антигена.
Мазки на ПЦР диагностику станут брать исключительно :
1. У беременных;
2. У пациентов 50+;
3. несколько дней и высоко температурящим пациентам (независимо от возраста). .
Все остальные пациенты обращавшиеся в пункты взятия мазка обслуживаются только экспресс-тестами.
По распределению биоматериала для ПЦР исследования:
1. Афон, Гудаута, Пицунда и Гагра – в Гагрскую ПЦР лабораторию.
2. Сухум, Агудзера, Очамчыра, Ткварчал и Гал – в Очамчырскую ПЦР лабораторию.