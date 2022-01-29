ВЫЯВЛЕНЫ ДВЕ КРИПТОФЕРМЫ

Cухум. 29 января 2022. Абхазия-Информ. В связи с ограниченностью ресурсов электроэнергетической системы Абхазии и во исполнение распоряжения Кабмина о запрете незаконной деятельности по добыче криптовалюты, сотрудниками СГБ РА совместно с МВД РА, госкомитетом по стандартам потребительскому и технадзору РА проводились мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалюты.

В результате проведенных мероприятий выявлены два объекта незаконного подключения: в г. Гудаута по ул. Чанба на территории лесопилки действующая майнинг-ферма, на которой зафиксировано 65 единиц майнинг-оборудования различной модификации. Владельцем фермы является гражданин Тырькба Саид Энверович.

Второй объект в селе Гудаа Очамчырского района, расположенный в лесном массиве, где зафиксировали 416 единиц майнинг-оборудования незаконно подключенных к энергосистеме. На момент фактического обнаружения фермы на территории находись двое охранников: Аслан Чкадуа 1983 г.р. и Джгереная 1983 г.р.. Живет в селе Ачигвара.

Обнаруженные манинг-фермы демонтированы и аппараты помещены на склад Госкомитета по стандартам.

Собственники данного оборудования устанавливаются.