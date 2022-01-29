 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Надежда Венедиктова В нашей маленькой стране сложилась патовая ситуация – обе противоборствующие стороны не слышат…
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

В мире

ЛАВРОВ НАПОМНИЛ «ЕВРОНЬЮС», КАК ГАМСАХУРДИЯ УНИЧТОЖАЛ АБХАЗОВ И ОСЕТИН
января 29 2022

ЛАВРОВ НАПОМНИЛ «ЕВРОНЬЮС», КАК ГАМСАХУРДИЯ УНИЧТОЖАЛ АБХАЗОВ И ОСЕТИН

Cухум. 29 января 2022. Абхазия-Информ. Глава МИД Сергей Лавров, иллюстрируя, как западные СМИ занимаются антироссийской…
МИРУ ГРОЗИТ НОВАЯ ПАНДЕМИЯ: НЕО-КОВИД ОБНАРУЖЕН В КИТАЕ
января 27 2022
МИРУ ГРОЗИТ НОВАЯ ПАНДЕМИЯ: НЕО-КОВИД ОБНАРУЖЕН В КИТАЕ
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
января 01 2022
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНЫ ДВЕ КРИПТОФЕРМЫ

Новости Суббота, 29 января 2022 20:01
Оцените материал
(0 голосов)
ВЫЯВЛЕНЫ ДВЕ КРИПТОФЕРМЫ

Cухум. 29 января 2022. Абхазия-Информ. В связи с ограниченностью ресурсов электроэнергетической системы Абхазии и во исполнение распоряжения Кабмина о запрете незаконной деятельности по добыче криптовалюты, сотрудниками СГБ РА совместно с МВД РА, госкомитетом по стандартам потребительскому и технадзору РА проводились мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалюты.

В результате проведенных мероприятий  выявлены два объекта незаконного подключения: в г. Гудаута по ул. Чанба на территории лесопилки действующая майнинг-ферма, на которой зафиксировано 65 единиц майнинг-оборудования различной модификации. Владельцем фермы является гражданин Тырькба Саид Энверович.

Второй объект в селе Гудаа Очамчырского района, расположенный в лесном массиве, где зафиксировали 416 единиц майнинг-оборудования незаконно подключенных к энергосистеме. На момент фактического обнаружения фермы на территории находись двое охранников: Аслан Чкадуа 1983 г.р. и Джгереная 1983 г.р.. Живет в селе Ачигвара.

Обнаруженные манинг-фермы демонтированы и аппараты помещены на склад Госкомитета по стандартам.

Собственники данного оборудования устанавливаются.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 29 января 2022 20:21

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ УЧИТЕЛЯМ ДАЛИ ДВЕ НЕДЕЛИ НА ВАКЦИНАЦИЮ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.