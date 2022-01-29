В АБХАЗИИ УЧИТЕЛЯМ ДАЛИ ДВЕ НЕДЕЛИ НА ВАКЦИНАЦИЮ
Cухум. 29 января 2022. Абхазия-Информ. Срок две недели на проведение вакцинации от коронавируса дало учителям общеобразовательных школ Министерство просвещения Абхазии, об этом заявил министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлиа.
По словам министра, в Абхазии коронавирусом болеют 83 учителя и 150 школьников, в связи с чем школы Сухума и Гагрского района отправлены на карантин. Он добавил, что перед этим были проведены консультации с врачами, которые опасаются быстрого распространения штамма «Омикрон».
Министр напомнил рекомендацию главного санитарного врача республики Людмилы Скорик, что все учителя должны вакцинироваться от коронавируса.
«Людмила Скорик не раз заявляла о том, что учителя, которые не вакцинированы, не должны выходить на работу. Если же они хотят работать, то должны сделать прививки. Мы дадим две недели нашим учителям, чтобы они вакцинировались. Болезнь прогрессирует, поэтому выхода нет, нужно вакцинироваться», – заявил министр просвещения.
Напомним, 26 января министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба заявил, что при заражении коронавирусом штамма «Омикрон» заболевание значительно легче, в связи с чем снизилось число госпитализированных пациентов. Поэтому, по словам Бутба, будет сделан акцент на поликлиническом звене и амбулаторном лечении.
ИА Красная Весна
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