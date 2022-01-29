В АБХАЗИИ УЧИТЕЛЯМ ДАЛИ ДВЕ НЕДЕЛИ НА ВАКЦИНАЦИЮ

Cухум. 29 января 2022. Абхазия-Информ. Срок две недели на проведение вакцинации от коронавируса дало учителям общеобразовательных школ Министерство просвещения Абхазии, об этом заявил министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлиа.

По словам министра, в Абхазии коронавирусом болеют 83 учителя и 150 школьников, в связи с чем школы Сухума и Гагрского района отправлены на карантин. Он добавил, что перед этим были проведены консультации с врачами, которые опасаются быстрого распространения штамма «Омикрон».