ВЛАСТИ АБХАЗИИ СВОЕЙ ПОЛИТИКОЙ ВЫТАЛКИВАЮТ ЖИТЕЛЕЙ В ГРУЗИЮ – ЭКСПЕРТ

Cухум. 29 января 2022. Абхазия-Информ. Лишением абхазского гражданства жителей Гальского района с гражданством Грузии власти Абхазии выталкивают молодежь приграничного района в Грузию, 28 января заявил общественно-политический деятель Давид Пилия, избранный председателем Конгресса народа Абхазии, выступая на первом съезде конгресса в Сухуме.

На съезде была поднята проблема интеграции жителей, преимущественно грузин, приграничного с Грузией Галского района Абхазии, области, исторически называющейся Самурзаканом.

Пилия сообщил, что в 2013–2014 годах в угоду политической конъюнктуры жители района были массово лишены гражданства Абхазии. В 2013 году выяснилось, что подавляющее число жителей района имеют грузинское гражданство, а по закону Абхазии разрешено двойное гражданство только с Россией.

«Как можно объяснить, когда родившемуся ребенку в Самурзакане мы не даем свидетельства о рождении, когда мама вынуждена ехать за Ингур и получать свидетельство о рождении ребенка, родившегося на нашей территории? Этого маленького ребенка, которому еще месяц не исполнился, надо везти 30-40 километров. Это правильно? Можно так поступать с матерью? Ребенок, который родился на территории Абхазии — наш ребенок, и мы никогда не должны его отдавать. Это наш потенциал, наше будущее. Мы превратили Самурзакан в некий инкубатор по выращиванию молодежи, которую отдаем Грузии», – заявил Пилия.

По его словам, власти Абхазии год за годом выталкивают сотни молодых людей в Грузию, с которой даже не подписан мирный договор. Он назвал такую политику игрой по правилам Грузии.

Он привел статистику, согласно которой в 2021 году из 275 выпускников школ в Гале остались в Абазии всего 17 человек, остальные мигрировали в Грузию.

«Мы превращаем этот район в пятую колонну и своими руками формируем противников. Ведь молодежь из Гала поступает не только в гражданские, но и военные вузы, а Грузия стремится в НАТО», – сообщил Пилия.

Он добавил, что необходимо выработать государственную политику в отношении населения Самурзакана и его интеграции во внутреннюю жизнь страны.

Напомним, 13 августа 2020 года премьер-министр Абхазии Александр Анкваб назвал несправедливым решение о лишении абхазских паспортов грузин-жителей Гальского района, которые не воевали на стороне Грузии.

Идея выдачи абхазского гражданства жителям Гальского района, 97% которых грузинское гражданство, вызвала острую реакцию организации ветеранов грузино-абхазской войны «Аруаа». По их мнению, нарушение конституции Абхазии и выдача гражданства Абхазии грузинским гражданам будут расценены как попытка пересмотра итогов грузино-абхазской войны 1992–1993 годов и ревизией победы Абхазии.

ИА Красная Весна

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