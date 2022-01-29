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Абхазия Информ

ЛЮДМИЛА СКОРИК: «ОМИКРОН» СОЗДАСТ У ВСЕХ «ИММУННУЮ ПРОСЛОЙКУ»

Новости Суббота, 29 января 2022 17:28
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ЛЮДМИЛА СКОРИК: «ОМИКРОН» СОЗДАСТ У ВСЕХ «ИММУННУЮ ПРОСЛОЙКУ»

Cухум. 29 января 2022. Абхазия-Информ. Новый штамм коронавируса «Омикрон» очень заразен, поэтому его не получится остановить карантинными ограничениями, заявила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик 28 января в ходе заседания штаба по защите населения от COVID-19.

«Омикрон» заходит, чтобы создать иммунную прослойку у всех наших граждан, — отметила Скорик. – Он будет распространяться, тем более, меры, которые вводились у нас в стране, не соблюдались».

Санврач отметила, что другие штаммы SARS-CoV-2 продолжают ходить, поэтому нужно следить за людьми, которые находятся в группе риска. При этом министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на том же совещании сообщил, что из-за ухудшения эпидобстановки больницы перевели на усиленный режим и ввели в них карантин, отменив плановые операции.

Стоит отметить, что в Абхазии на фоне резкого роста темпов распространения коронавируса смягчили карантинные ограничения. Учреждениям культуры и спортивным организациям было разрешено возобновить работу. Также отменили запрет на массовые собрания в закрытых помещениях. На 12 марта объявлены парламентские выборы, в стране стартовала предвыборная кампания.

ИА Красная Весна

https://rossaprimavera.ru/news/4be8b43c

Прочитано 1 раз Последнее изменение Суббота, 29 января 2022 17:30

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