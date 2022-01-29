ЛЮДМИЛА СКОРИК: «ОМИКРОН» СОЗДАСТ У ВСЕХ «ИММУННУЮ ПРОСЛОЙКУ»

Cухум. 29 января 2022. Абхазия-Информ. Новый штамм коронавируса «Омикрон» очень заразен, поэтому его не получится остановить карантинными ограничениями, заявила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик 28 января в ходе заседания штаба по защите населения от COVID-19.

«Омикрон» заходит, чтобы создать иммунную прослойку у всех наших граждан, — отметила Скорик. – Он будет распространяться, тем более, меры, которые вводились у нас в стране, не соблюдались».