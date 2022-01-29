НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Cухум. 29 января 2022. Абхазия-Информ. Незаконно хранимое огнестрельное оружие – пистолет системы Макарова, а так же боеприпасы изъяли сотрудники управления уголовного розыска МВД при осмотре автомобиля марки БМВ. Управлял автотранспортным средством житель г. Сухум Кварчия Эмзар Андрович 1989г.р.

Экспертами определено, что изъятый у гражданина Кварчия пистолет переделан из охолощенного в боевой, технически исправен и пригоден для производства выстрелов, патроны являются боевыми.

По факту незаконного хранения огнестрельного оружия в отношении Эмзара Кварчия отделом дознания МВД возбуждено уголовное дело, последний отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.