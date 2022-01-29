ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА 90 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП

Cухум. 29 января 2022. Абхазия-Информ. По состоянию на 29 января 2022 года в ЦИК Абхазии зарегистрированы 90 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента.

Кандидатами в депутаты выдвинуты:

ПО ОКРУГУ №1 (Новый район):