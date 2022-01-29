ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА 90 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП
Cухум. 29 января 2022. Абхазия-Информ. По состоянию на 29 января 2022 года в ЦИК Абхазии зарегистрированы 90 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента.
Кандидатами в депутаты выдвинуты:
ПО ОКРУГУ №1 (Новый район):
Гицба Инар Альбертович;
Джопуа Рамаз Гивиевич;
Квициния Гунда Сергеевна;
ПО ОКРУГУ №2 (Новый район):
Халбад Дмитрий Гарриевич;
Жилинская Елена Николаевна;
ПО ОКРУГУ №3 (Старый поселок):
Салакая Нарсоу Бесланович;
Дгебия Саид Тариелович;
Думава Хына Владимирович;
ПО ОКРУГУ №4 (Северный):
Жиба Дмитрий Эдуардович;
Айба Батал Эдуардович;
Адзынба Шамиль Омарович;
Чхеидзе Давид Гурамович;
ПО ОКРУГУ №5 (Синопский):
Ашуба Лаша Нугзарович.
ПО ОКРУГУ №6 (Центральный):
Агумава Эраст Рамзанович;
Лолуа Рауль Валериевич;
Амичба Дмитрий Капитонович;
Маршания Дмитрий Александрович;
Тужба Константин Андреевич;
ПО ОКРУГУ №7 (Библиотека):
Какалия Амиран Георгиевич;
Лагвилава Адгур Геннадьевич;
Реквава Темур Ревазович;
Карчава Беслан Георгиевич;
Арчелия Алексей Алексеевич;
Айба Рашида Азаретовна;
ПО ОКРУГУ №8 (Маякский):
Губаз Леон Ревазович;
Мироненко Вадим Николаевич;
Нармания Наур Геннадьевич;
ПО ОКРУГУ №9 (Восточный):
Кварчия Кан Валерьевич;
Гезердава Саид Игоревич;
ПО ОКРУГУ №10 (Пицундский):
Хутаба Даут Витальевич;
ПО ОКРУГУ №11 (Бзыпский):
Анкваб Артур Миродович;
Кчач Алмас Алмасбеевич;
Бейя Тимур Абесаломович;
ПО ОКРУГУ №12 (Гагрский):
Демерджиба Самсон Анзорович;
Аршба Астамур Борисович;
Агрба Даут Валентинович;
ПО ОКРУГУ №13 (Гагрский городской):
Цишба Александр Владимирович;
Хагба Изольда Станиславовна;
ПО ОКРУГУ №14 (Цандрыпшский):
Трапизонян Галуст Парнакович;
ПО ОКРУГУ №15 (Отхарский):
Барциц Алмасхан Эдуардович;
Тарба Иван Дорофеевич;
Пилия Бадрик Игорьевич;
Сичинава Валерий Иварбеевич;
ПО ОКРУГУ №16 (Дурипшский):
Халваш Беслан Викторович;
Чедия Замир Автондилович;
Лакоба Аслан Султанович;
ПО ОКРУГУ №17 (Лыхнынский):
Кобахия Фарид Мизанович;
ПО ОКРУГУ №18 (Гудаутский городской первый):
Лакербая Леонид Иванович;
Таркил Беслан Иванович;
ПО ОКРУГУ №19 (Гудаутский городской второй):
Ахба Астамур Яковлевич;
Хагба Алхас Эсметович;
ПО ОКРУГУ №20 (Аацынский):
Габния Гиви Георгиевич;
Авидзба Алиас Виталиевич;
Мархолия Рустам Гарриевич;
Смыр Нонна Владимировна;
Отырба Олег Игоревич;
ПО ОКРУГУ №21 (Новый Афон):
Смыр Натали Викторовна;
Пачулия Ахра Георгиевич;
ПО ОКРУГУ №22 (Эшерский):
Авидзба Фазлибей Лизберович;
Ардзинба Алмасхан Зурабович;
Смыр Ахра Викторович;
ПО ОКРУГУ №23 (Гумистинский):
Ичмелян Артур Борисович;
Галустян Левон Миружанович;
ПО ОКРУГУ №24 (Пшапский):
Миносян Ашот Ваграмович;
Оксузян Ашот Киркорович;
Такмазян Хачик Мигранович;
ПО ОКРУГУ №25 (Мачарский):
Харазия Саид Геннадьевич;
Садзба Инар Астикович;
ПО ОКРУГУ №26 (Драндский):
Харазия Адгур Рафетович;
Гуния Илья Чичикович;
ПО ОКРУГУ №27 (Баслахуский):
Лацужба Григорий Станиславович;
Бебия Венори Яковлевич;
ПО ОКРУГУ №28 (Гупский):
Гогия Демур Русланович;
Хашба Эрик Павлович;
Логуа Астамур Омарович;
ПО ОКРУГУ №29 (Члоуский):
Джопуа Астанда Родиковна;
ПО ОКРУГУ №30 (Кутолский):
Голандзия Вахтанг Владимирович;
Басария Аслан Георгиевич;
ПО ОКРУГУ №31 (Кындыгский):
Зантария Резо Платонович;
Кокая Гарри Гурамович;
ПО ОКРУГУ №32 (Очамчырский):
Джопуа Батал Зурабович;
Какалия Эшсоу Иванович;
Цвижба Милана Беслановна;
ПО ОКРУГУ №33 (Ткуарчалский первый):
Горзолия Дамир Иванович;
ПО ОКРУГУ №34 (Ткуарчалский второй):
Ткебучава Темур Елвардиевич;
Кварчия Абесалом Алексеевич;
Черкезия Ромео Роинович;
Качарава Герман Вячеславович;
ПО ОКРУГУ №35 (Галский):
Кишмария Анас Руслановна;
Шергелия Темур Адамурович.