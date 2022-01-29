ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 701 ЧЕЛОВЕКА
Cухум. 28 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 28 января проведено у 1270 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 701 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 77 пациентов, в тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 11, в Гагрской ЦРБ – 24, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ умерла женщина 58 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 42766 человек. Зарегистрировано 591 летальных случаев. Выздоровели 36150 человек.