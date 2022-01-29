ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 701 ЧЕЛОВЕКА

Cухум. 28 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 28 января проведено у 1270 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 701 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 77 пациентов, в тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести.