ЕЩЕ 12 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП
Cухум. 28 января 2022. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 12 инициативных групп кандитатов в депутаты Парламента Абхазии.
1. Квициния Гунда Сергеевна по избирательному округу №1 (Новый район);
2. Таркил Беслан Иванович по избирательному округу №18 (Гудаутский городской первый);
3. Кобахия Фарид Мизанович по избирательному округу №17 (Лыхнынский);
4. Хашба Эрик Павлович по избирательному округу №28 (Гупский);
5. Логуа Астамур Омарович по избирательному округу №28 (Гупский);
6. Цвижба Милана Беслановна по избирательному округу №32 (Очамчырский);
7. Мироненко Вадим Николаевич по избирательному округу №8 (Маякский);
8. Тужба Константин Андреевич по избирательному округу №6 (Центральный);
9. Джопуа Астанда Родиковна по избирательному округу №29 (Члоуский);
10. Чхеидзе Давид Гурамович по избирательному округу №4 (Северный);
11. Смыр Ахра Викторович по избирательному округу №22 (Эшерский);
12. Нармания Наур Геннадьевич по избирательному округу №8 (Маякский).