В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ ПРОШЛИ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Cухум. 28 января 2022. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки ВС РА на 2022 год, 27 января прошли спортивные соревнования на первенство Министерства обороны Республики Абхазия по подтягиванию на перекладине и метанию гранат на дальность.

Военнослужащие состязались в подтягивании на перекладине и метали учебные гранаты на дальность. Старший офицер управления боевой и морально-психологической подготовки подполковник Артур Дохоян отметил, что такого рода спортивные мероприятия направлены на формирование здорового образа жизни, повышения физической активности и укрепления здоровья военнослужащих, их подготовленности к выполнению боевых задач.

По итогам соревнований были определены победители. В соревновании по метанию гранат, 1-е место – команда 1-го отдельного мотострелкового батальона, 2-е место за командой Авиационной группы, 3-е место – отдельный отряд специального назначения. В состязаниях по подтягиванию на перекладине 1-е место заняла команда Сухумского высшего общевойскового командного училища, 2-е место – командно-разведывательный центр ГШ ВС РА, и 3-е место – комендантская рота Генерального штаба.

Соревнования завершились традиционной церемонией награждения грамотами отличившихся военнослужащих.