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Абхазия Информ

В ПОСОЛЬСТВЕ ОБЪЯВЛЕН КАРАНТИН

Новости Пятница, 28 января 2022 17:43
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Cухум. 28 января 2022. Абхазия-Информ. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки прием граждан консульским отделом приостанавливается с 31 января по 4 февраля с.г.

По имеющимся вопросам можно обращаться по телефону 226-03-91 (по рабочим дням с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00) или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Свидетельства на возвращение будут оформляться по рабочим дням с 10.00 до 12.00.

Об этом сообщается на странице Посольства в социальной сети Facebook.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 28 января 2022 17:47

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