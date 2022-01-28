В ПОСОЛЬСТВЕ ОБЪЯВЛЕН КАРАНТИН

Cухум. 28 января 2022. Абхазия-Информ. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки прием граждан консульским отделом приостанавливается с 31 января по 4 февраля с.г.

По имеющимся вопросам можно обращаться по телефону 226-03-91 (по рабочим дням с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00) или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Свидетельства на возвращение будут оформляться по рабочим дням с 10.00 до 12.00.

Об этом сообщается на странице Посольства в социальной сети Facebook.