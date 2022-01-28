Cухум. 28 января 2022. Абхазия-Информ. В Гудауте, неподалеку от Лыхненского перекрестка, сгорел автомобиль ВАЗ-2110.

Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарно-спасательной части города Гудаута и Гудаутского района МЧС Абхазии утром 28 января. Пожарные потушили горевшую машину.

Автомобиль был без номерных знаков и личность владельца неизвестна. По предварительным данным, транспорт загорелся из-за замыкания электропроводки. Пострадавших нет.