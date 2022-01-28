ИЗМЕНЕНА РАБОТА КОВИД-КАБИНЕТА В СУХУМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ

Ковид-кабинет в Сухумской городской детской поликлинике будет функционировать с 9:00 до 16:00, в субботу с 9:00 до 15:00, воскресенье – выходной день.

Cухум. 28 января 2022. Абхазия-Информ. Минздрав Абхазии сообщает дополнительную информацию по временному графику работы пунктов по забору биопроб на ПЦР-исследования.

Пункт предназначен только для детского населения.

Забор ПЦР-теста у ребенка в поликлинике осуществляется только после консультации с врачом или по направлению.

В сухумской городской детской поликлинике с 22 октября 2020 года открыт специальный кабинет, в котором принимают детей с подозрением на коронавирус.