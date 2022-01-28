РЕПАТРИАНТ ИЗ ТУРЦИИ СОЗДАЛ В ХЕЛЬСИНКИ АБХАЗСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Cухум. 28 января 2022. Абхазия-Информ. В апреле 2021 года известный в Финляндии художник-дизайнер репатриант из Турции адыг по происхождению, гражданин Республики Абхазия Исхак-Садык Дуганович Каймаз (Кушха) создал в городе Хельсинки Абхазский культурный центр. В подготовительных мероприятиях по созданию Центра принимали непосредственное участие советник президента Республики Абхазия Аджинджал Рисмаг, а также общественный деятель Астамур Папцаа и писатель Дмитрий Габелия.

Так как на данном этапе Республика Абхазия не в состоянии оказывать финансовую поддержку, Исхак-Садык Каймаз (Кушха) прорабатывает бизнес-модель, которая сможет окупать расходы на содержание Центра. Им заключен контракт аренды помещения для Центра, в котором будет функционировать художественная галерея.

Исхак-Садык Каймаз задействует все свои возможности в культурном сообществе Хельсинки для продвижения и выведения на самоокупаемость создаваемой им частной художественной галереи и Абхазского Культурного Центра.

За 2021 год Центром были проведены следующие мероприятия:

– несколько встреч с адыгскими и абхазскими беженцами из Сирии переселившимися в Финляндию;

– в центральной библиотеке Хельсинки был создан отдел абхазских и адыгских книг;

– проведены предварительные консультации с Министерством образования Финляндии о создании условий для изучения абхазского и адыгского языков для семей адыгских и абхазских беженцев из Сирии;

– в центральной библиотеке Хельсинки и в галерее были проведены две выставки об Абхазии;

– по согласованию с муниципальными властями Хельсинки были проведены два митинга-выставки, целью которых было привлечение внимание к признанию Республики Абхазия международным сообществом;

– проведены предварительные переговоры о дальнейшей совместной работе с главным музыкальным вузом Финляндии и одним из крупнейших вузов Европы с Академией имени Сибелиуса;

– в художественном журнале «Kumposti» хельсинкского микрорайона Кумпула опубликована статья о деятельности Исхак-Садык Каймаз и работе создаваемого им Центра.

Помимо вышеперечисленного Исхак-Садык Дуганович осуществил легальный въезд автомобиля с абхазским номерным знаком в Европу! Он выехал на собственном автомобиле из Республики Абхазия проехал на нём через Российскую Федерацию и въехал на нём в Финляндскую Республику. Впервые в паспорт гражданина Республики Абхазии была внесена европейская выездная печать и он был использован в качестве официального документа на финской границе.

«Впереди очень много задач, много идеи и планов, связанных с культурой и искусством. С выходом Абхазского культурного центра на самоокупаемость мы сможем увеличить его функционал на более полезный для нашей республики уровень», – сказал Рисмаг Аджинджал.