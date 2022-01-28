РЕПАТРИАНТ ИЗ ТУРЦИИ СОЗДАЛ В ХЕЛЬСИНКИ АБХАЗСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Cухум. 28 января 2022. Абхазия-Информ. В апреле 2021 года известный в Финляндии художник-дизайнер репатриант из Турции адыг по происхождению, гражданин Республики Абхазия Исхак-Садык Дуганович Каймаз (Кушха) создал в городе Хельсинки Абхазский культурный центр. В подготовительных мероприятиях по созданию Центра принимали непосредственное участие советник президента Республики Абхазия Аджинджал Рисмаг, а также общественный деятель Астамур Папцаа и писатель Дмитрий Габелия.
Исхак-Садык Каймаз задействует все свои возможности в культурном сообществе Хельсинки для продвижения и выведения на самоокупаемость создаваемой им частной художественной галереи и Абхазского Культурного Центра.
За 2021 год Центром были проведены следующие мероприятия:
– несколько встреч с адыгскими и абхазскими беженцами из Сирии переселившимися в Финляндию;
– в центральной библиотеке Хельсинки был создан отдел абхазских и адыгских книг;
– проведены предварительные консультации с Министерством образования Финляндии о создании условий для изучения абхазского и адыгского языков для семей адыгских и абхазских беженцев из Сирии;
– в центральной библиотеке Хельсинки и в галерее были проведены две выставки об Абхазии;
– по согласованию с муниципальными властями Хельсинки были проведены два митинга-выставки, целью которых было привлечение внимание к признанию Республики Абхазия международным сообществом;
– проведены предварительные переговоры о дальнейшей совместной работе с главным музыкальным вузом Финляндии и одним из крупнейших вузов Европы с Академией имени Сибелиуса;
– в художественном журнале «Kumposti» хельсинкского микрорайона Кумпула опубликована статья о деятельности Исхак-Садык Каймаз и работе создаваемого им Центра.
Помимо вышеперечисленного Исхак-Садык Дуганович осуществил легальный въезд автомобиля с абхазским номерным знаком в Европу! Он выехал на собственном автомобиле из Республики Абхазия проехал на нём через Российскую Федерацию и въехал на нём в Финляндскую Республику. Впервые в паспорт гражданина Республики Абхазии была внесена европейская выездная печать и он был использован в качестве официального документа на финской границе.
«Впереди очень много задач, много идеи и планов, связанных с культурой и искусством. С выходом Абхазского культурного центра на самоокупаемость мы сможем увеличить его функционал на более полезный для нашей республики уровень», – сказал Рисмаг Аджинджал.
Последнее от Super User
- АСЛАН БЖАНИЯ И АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ РЯД РАБОЧИХ ВОПРОСОВ
- УТВЕРЖДЕН ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ЗЕМЕЛЬНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА
- В ПОГОНЕ ЗА ЛЕГКИМИ ДЕНЬГАМИ...
- В МИНТУРИЗМА ОБСУДИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ
- ЕВА ОЗГАН ИЗБРАНА НА ДОЛЖНОСТЬ ДЕКАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА