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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ И АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ РЯД РАБОЧИХ ВОПРОСОВ

Новости Пятница, 28 января 2022 14:19
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АСЛАН БЖАНИЯ И АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ РЯД РАБОЧИХ ВОПРОСОВ

Cухум. 28 января 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд рабочих вопросов.

Глава правительства проинформировал президента о текущем положении дел, связанным с распространением коронавирусной инфекции, в частности нового штамма «омикрон» и о предпринимаемых правительством и Министерством здравоохранения, мерах.

В разговоре с главой государства Александр Анкваб обратил внимание на увеличение количества заболеваемости, но при этом уменьшении количества госпитализации и тяжелых больных. Премьер-министр проинформировал, что в ряде образовательных учреждений объявлен карантин.

Президент Аслан Бжания поручил правительству и оперативному штабу по защите населения от коронавирусной инфекции принимать безотлагательные меры, направленные на обеспечение больных медикаментами.

В связи со складывающейся ситуацией президент обязал ежедневно его информировать о происходящем в республике.

Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 28 января 2022 14:22

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