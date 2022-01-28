АСЛАН БЖАНИЯ И АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ РЯД РАБОЧИХ ВОПРОСОВ

Глава правительства проинформировал президента о текущем положении дел, связанным с распространением коронавирусной инфекции, в частности нового штамма «омикрон» и о предпринимаемых правительством и Министерством здравоохранения, мерах.

Cухум. 28 января 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд рабочих вопросов.

В разговоре с главой государства Александр Анкваб обратил внимание на увеличение количества заболеваемости, но при этом уменьшении количества госпитализации и тяжелых больных. Премьер-министр проинформировал, что в ряде образовательных учреждений объявлен карантин.

Президент Аслан Бжания поручил правительству и оперативному штабу по защите населения от коронавирусной инфекции принимать безотлагательные меры, направленные на обеспечение больных медикаментами.

В связи со складывающейся ситуацией президент обязал ежедневно его информировать о происходящем в республике.

Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.