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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕН ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ЗЕМЕЛЬНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА

Новости Пятница, 28 января 2022 14:11
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УТВЕРЖДЕН ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ЗЕМЕЛЬНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА

Cухум. 28 января 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение «Об утверждении графика проведения заседания земельной комиссии администрации г. Сухум на 2022 год».

Всего в 2022 году земельная комиссия проведет 14 заседаний, первое намечено на 8 февраля. Даты следующих заседаний – 11 марта, 5 апреля, 27 апреля, 18 мая, 10 июня, 6 июля, 28 июля, 18 августа, 8 сентября, 5 октября, 28 октября, 30 ноября и 20 декабря.

Начало каждого заседания – 15:00.

Распоряжение «Об утверждении графика проведения заседания земельной комиссии администрации г. Сухум на 2022 год» вступает в силу через семь дней после публикации в СМИ.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на заместителя главы Администрации Сухума Астамура Ашуба.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 28 января 2022 14:14

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