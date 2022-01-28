В ПОГОНЕ ЗА ЛЕГКИМИ ДЕНЬГАМИ...
Cухум. 28 января 2022. Абхазия-Информ. Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска столичного УВД, в результате чего задержали троих граждан, осуществляющих реализацию сильнодействующего наркотического средства в г. Сухум.
Накануне Старого Нового года в Абхазию приехала группа молодых людей, которые под видом туристов бродили по улицам Сухума. Поселились они в гостинице недалеко от набережной. Места для прогулок выбирали хаотично, так как в столице Абхазии оказались впервые и на местности не ориентировались. Цель приезда в курортную страну двух парней и девушки, как оказалось, не двусмысленна – они раскладывали наркотики по тайным закладкам и планировали получить за свою работу весьма приличные деньги.
Молодые люди не знали, что все это время находились под пристальным вниманием сотрудников уголовного розыска столичного УВД.
Первым оперативники задержали гражданина Азербайджана Джавида Мамедова, которого доставили в УВД по г. Сухум в 4 часа утра. У 22-летнего Мамедова было изъято 6 свертков с наркотическим средством «метадон» весом свыше 6 грамм. Мамедов отпираться не стал и пояснил, что через свою знакомую Серафиму Багданову в Москве приобрел наркотики для дальнейшей перепродажи в Абхазии путем так называемых закладок.
Тайные закладки, в которых содержалось наркотическое средство, Джавид Мамедов фиксировал на фото, указывая при этом точные координаты местности. Эти фотографии с геолокацией закладки он отправлял своим знакомым, которые эти данные пересылали покупателю.
Граждан Российской Федерации – москвичку Серафиму Богданову и ее родного брата Евгения Масальского сотрудники столичного уголовного розыска задержали в съемной квартире и тоже доставили в отдел внутренних дел. В ходе личного досмотра у Масальского изъяли 4 свертка с наркотическим веществом «метадон», общим весом порядка 4 грамм. Серафима Богданова хранила наркотики в носках. В ходе досмотра у нее было изъято 5 свертков, в котором также находился «метадон» общим весом свыше 5 грамм. Пойманная с поличным девушка при опросе рассказала оперативникам, что вместе с родным братом приехала в Абхазию с целью продать здесь крупную партию наркотических средств. Поселились они у своего сообщника Мамедова, который к этому времени снял жилье в центре Сухума.
Тайные закладки делались на десятках улиц Сухума: на Воронова, Аидгылара, Басария, Гулия, Сахарова, Ардзынба, Чочуа. Не обошли распространители наркотиков и Парк Славы. Всего сотрудниками милиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено и изъято 45 так называемых тайных закладок, в которых содержалось свыше 45 грамм «метадона». Общая масса изъятого у вышеназванных граждан наркотического средства составила 60.283 грамма.
В отношении Мамедова Джавида Малик-оглы, Богдановой Серафимы Ивановны и Масальского Евгения Ивановича следственным отделом управления внутренних дел по г. Сухум возбуждено уголовное дел по п. «в» части 3 статьи 224 УК РА. Последним вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств группой лиц в особо крупном размере.
В погоне за легкими деньгами в Абхазию приезжают люди, задача которых не только завезти в республику наркотики, но и продать их, разложив по тайным закладкам. Как правило, занимающиеся этим делом граждане мало знают о том, что остаток своей жизни могут провести за решеткой. Ведь наказание за торговлю наркотиками в нашей стране весьма суровое - от 15 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с высокими штрафами и конфискацией имущества.
Об этом сообщает сайт МВД.
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