В ПОГОНЕ ЗА ЛЕГКИМИ ДЕНЬГАМИ...

Молодые люди не знали, что все это время находились под пристальным вниманием сотрудников уголовного розыска столичного УВД.



Первым оперативники задержали гражданина Азербайджана Джавида Мамедова, которого доставили в УВД по г. Сухум в 4 часа утра. У 22-летнего Мамедова было изъято 6 свертков с наркотическим средством «метадон» весом свыше 6 грамм. Мамедов отпираться не стал и пояснил, что через свою знакомую Серафиму Багданову в Москве приобрел наркотики для дальнейшей перепродажи в Абхазии путем так называемых закладок.



Тайные закладки, в которых содержалось наркотическое средство, Джавид Мамедов фиксировал на фото, указывая при этом точные координаты местности. Эти фотографии с геолокацией закладки он отправлял своим знакомым, которые эти данные пересылали покупателю.



Граждан Российской Федерации – москвичку Серафиму Богданову и ее родного брата Евгения Масальского сотрудники столичного уголовного розыска задержали в съемной квартире и тоже доставили в отдел внутренних дел. В ходе личного досмотра у Масальского изъяли 4 свертка с наркотическим веществом «метадон», общим весом порядка 4 грамм. Серафима Богданова хранила наркотики в носках. В ходе досмотра у нее было изъято 5 свертков, в котором также находился «метадон» общим весом свыше 5 грамм. Пойманная с поличным девушка при опросе рассказала оперативникам, что вместе с родным братом приехала в Абхазию с целью продать здесь крупную партию наркотических средств. Поселились они у своего сообщника Мамедова, который к этому времени снял жилье в центре Сухума.



Тайные закладки делались на десятках улиц Сухума: на Воронова, Аидгылара, Басария, Гулия, Сахарова, Ардзынба, Чочуа. Не обошли распространители наркотиков и Парк Славы. Всего сотрудниками милиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено и изъято 45 так называемых тайных закладок, в которых содержалось свыше 45 грамм «метадона». Общая масса изъятого у вышеназванных граждан наркотического средства составила 60.283 грамма.



В отношении Мамедова Джавида Малик-оглы, Богдановой Серафимы Ивановны и Масальского Евгения Ивановича следственным отделом управления внутренних дел по г. Сухум возбуждено уголовное дел по п. «в» части 3 статьи 224 УК РА. Последним вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств группой лиц в особо крупном размере.



В погоне за легкими деньгами в Абхазию приезжают люди, задача которых не только завезти в республику наркотики, но и продать их, разложив по тайным закладкам. Как правило, занимающиеся этим делом граждане мало знают о том, что остаток своей жизни могут провести за решеткой. Ведь наказание за торговлю наркотиками в нашей стране весьма суровое - от 15 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с высокими штрафами и конфискацией имущества.

Об этом сообщает сайт МВД.