ДЕТСКИЕ САДЫ СУХУМЕ ЗАКРЫТЫ НА КАРАНТИН

Согласно распоряжению, с 31 января по 4 февраля 2022 года закрываются дошкольные образовательные учреждения Администрации г. Сухум.

Cухум. 31 января 2022. Абхазия-Информ. 31 января глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о закрытии на карантин дошкольных образовательных учреждений Администрации города Сухум, сообщает сайт мэрии.

Управлению образования поручено освободить с 31 января по 4 февраля 2022 года работников дошкольных образовательных учреждений от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы.

Об этом сообщает сайт столицы.