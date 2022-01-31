ДЕТСКИЕ САДЫ СУХУМЕ ЗАКРЫТЫ НА КАРАНТИН
Cухум. 31 января 2022. Абхазия-Информ. 31 января глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о закрытии на карантин дошкольных образовательных учреждений Администрации города Сухум, сообщает сайт мэрии.
Согласно распоряжению, с 31 января по 4 февраля 2022 года закрываются дошкольные образовательные учреждения Администрации г. Сухум.
Управлению образования поручено освободить с 31 января по 4 февраля 2022 года работников дошкольных образовательных учреждений от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы.
Об этом сообщает сайт столицы.